Пятов: Не стану восхвалять Трубина, – и так, по-моему, сильно много влияния и пиара

Голкипер и капитан "Шахтера" Андрей Пятов рассказал о предстоящем поединке с "Александрией", в котором "горняки" могут оформить досрочное чемпионство.

– Все понимают важность предстоящего матча. Шли к этому целый год, выполняли свои задачи, и вот представился шанс за пять туров до конца решить исход чемпионата. Поэтому мы осознаем ответственность и всеми силами будем стараться победить, чтобы добыть важный и желанный трофей.

– В последних двух турах "Александрия" уступала с одинаковым счетом 1:5, хотя до этого мало пропускала. С чем могут быть связаны такие результаты?

– Мне сложно судить о том, что у них происходит. Наше дело – выходить и побеждать в каждом матче, а они там сами разберутся. Понимаем, что соперник может сделать выводы и закрыться, чтобы не пропускать так много. Ну а нам необходимо искать свои моменты и реализовывать их.

– Как команда справляется без Исмаили?

– Тяжелый вопрос. Безусловно, его травма – большая проблема для клуба, но она уже случилась, и нужно исходить из этого. Хорошо только то, что есть время: если в ближайшие выходные мы решим задачу, то у тренерского штаба будут те же пять игр, в которых они могут проверить других игроков и какие-то свои наработки, поэкспериментировать. Думаю, мы выйдем из этой ситуации сильнее. Хотя, конечно, Исмаили нам не хватает.

– В двух последних матчах в воротах стоял Анатолий Трубин. Как оценишь действия молодого коллеги, возможного преемника?

– У нас все голкиперы очень высокого уровня, потому я не стану восхвалять Анатолия, – и так, по-моему, сильно много влияния и пиара. Беседую с ним, и он сам понимает, что это только начало. Все зависит от него: будет продолжать работать – вырастет в топового вратаря.