  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Семин о возвращении в Динамо: Никто не знает, как распорядится судьба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Семин о возвращении в Динамо: Никто не знает, как распорядится судьба

Премьер-лига
(4 голосов)

Но пока что в планах этого нет

Семин о возвращении в Динамо: Никто не знает, как распорядится судьба
Новина українською

Бывший тренер киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение в украинский гранд.

"Не совсем корректно комментировать эту информацию. В "Динамо" есть главный тренер, в составе много молодых хороших игроков. Вижу, что есть очень перспективные ребята.

Я болею за команду, смотрю матчи. Смотрел последнюю игру с "Шахтером". Как судьба распорядится — никто не знает. Пока что — просто желаю удачи не чужому для себя клубу", — отметил Семин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрий Семин Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...