Семин о возвращении в Динамо: Никто не знает, как распорядится судьба

Бывший тренер киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение в украинский гранд.

"Не совсем корректно комментировать эту информацию. В "Динамо" есть главный тренер, в составе много молодых хороших игроков. Вижу, что есть очень перспективные ребята.

Я болею за команду, смотрю матчи. Смотрел последнюю игру с "Шахтером". Как судьба распорядится — никто не знает. Пока что — просто желаю удачи не чужому для себя клубу", — отметил Семин.