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Семин о возвращении в Динамо: Никто не знает, как распорядится судьба
Но пока что в планах этого нет
Бывший тренер киевского "Динамо" и московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал возможное возвращение в украинский гранд.
"Не совсем корректно комментировать эту информацию. В "Динамо" есть главный тренер, в составе много молодых хороших игроков. Вижу, что есть очень перспективные ребята.
Я болею за команду, смотрю матчи. Смотрел последнюю игру с "Шахтером". Как судьба распорядится — никто не знает. Пока что — просто желаю удачи не чужому для себя клубу", — отметил Семин.
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Источник:dynamo.kiev.ua
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