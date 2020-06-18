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Суркис: Мы просто были вкладчиками ПриватБанка. Кондитер ограбил Динамо
Мнение президента Динамо о деле ПриватБанка
Президент "Динамо" Игорь Суркис в своем недавнем интервью приоткрыл завесу о бюджете киевского клуба.
По словам Суркиса, годовой бюджет киевского клуба за последние годы - 30-35 миллионов долларов. В то же время, Игорь Михайлович ушел от ответа, откуда он берет деньги на "Динамо", и при этом рассказал о своих средствах, которые были потеряны при национализации "ПриватБанка".
- Откуда эти деньги? Мало кто вообще знает, какой у вас бизнес. Это почему-то непублично.
– У меня все публично. Я не собираюсь раздеваться перед вами. У кондитера (возможно, имеется в виду Петр Порошенко – прим.) спросите, который сегодня, я считаю, ограбил "Динамо".
- Вы о "ПриватБанке"?
– Да. Просто связали нас с Коломойским. А мы просто были вкладчиками, как и все 16 или 17 млн на тот момент. Решили таким образом что-то себе отобрать или просто забрать.
- Но вы ведь не просто вкладчик. Давайте говорить прямо: футбольные болельщики точно знают, насколько вы реально связаны с Коломойским.
– Я вообще с Коломойским никаким образом не связан. Абсолютно.
- Вы владеете "1+1".
– Я владею 8% акций. У меня с банком вообще никакой связи нет. А что я лично владею 8,33% - так меня связали. И расскажите, что это за bail-in (вынужденная конвертация денег в акции банка – прим.), который они произвели, если у меня есть две дочки.
У моей старшей забрали деньги, которая живет с мужем уже 10 лет, а у моей младшей не забрали деньги. Расскажите, что это за процедура, если у меня есть жена официальная, у которой не забрали деньги, а у Григория Михайловича Суркиса жена, с которой он 41 год в разводе, он ее видел, может, 30 лет назад – забрали деньги.
- Там речь не только о деньгах вашей семьи, там и речь о счетах кипрских компаний.
– Хорошо, так что? Это тема такая, не хочу ее касаться, а то я заведусь. Есть суды, пускай они разбираются в этом, – сказал Суркис.