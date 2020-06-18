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Тымчик: По окончанию сезона мы с Ледневым возвращаемся в Динамо, но не факт, что останемся

Премьер-лига
(2 голосов)

Дальнейшая судьба арендованных игроков Зари пока что не ясна

Тымчик: По окончанию сезона мы с Ледневым возвращаемся в Динамо, но не факт, что останемся
Новина українською

Защитник "Зари" Александр Тымчик, права на которого (как и на Богдана Леднева) принадлежат "Динамо", рассказал о том, что по окончанию сезона оба игрока вернутся в киевский клуб.

– Почему вы еще не основной защитник киевского "Динамо" и сборной?

– Как в "Динамо", так и в сборной – огромная конкуренция, и свое место под солнцем нужно заслужить. Практически два года я не был в "Динамо". Надеюсь и верю, что в скором будущем я буду там играть.

– С юридической точки зрения вы с Ледневым должны были вернуться в "Динамо" 30 июня. Решили как-то этот вопрос?

– Да. Нам пришло письмо из "Динамо", в котором сказано, что мы доигрываем этот чемпионат в "Заре". С нами автоматически продлили контракт на один месяц до 30 июля.

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– Что дальше, уже знаете?

– У нас истекает срок аренды в "Заре", и мы возвращаемся в Киев, но не факт, что останемся. Из руководства клуба и тренерского штаба никто с нами пока не связывался, никакой конкретики нет. Как и вы, я всю информацию черпаю в СМИ.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев Александр Тымчик
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Футбольный клуб

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