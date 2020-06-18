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Матч Карпаты - Олимпик может пройти в Луцке
Но это решение еще не утверждено
Как стало известно чуть ранее, матч 27-го тура УПЛ "Карпаты" - "Олимпик" был перенесен с 20 на 21 июня 2020 года.
Время начала матча осталось неизменным - 17:00.
На данный момент оставалось неизвестным лишь место проведения поединка. Впрочем, как сообщает Football Hib, по предварительной информации, матч состоится в Луцке на стадионе "Авангард".
Впрочем, окончательное решение по месту проведения матча должно быть утверждено УПЛ в субботу. Все зависит от разрешения местных властей провести матч: получат его "Карпаты" или нет.
Напомним, что "Карпаты" уже пропустили три календарных матча УПЛ из-за вспышки коронавируса в клубе. Команда только на этой неделе вышла из карантина и поэтому клуб попросил перенести матч с "Олимпиком".