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Заря не согласна со сроками дисквалификаций Леднева и Цвека. Клуб требует от КДК пересмотра решений по игрокам

Премьер-лига
(1 голосов)

Официальное заявление луганского клуба

Заря не согласна со сроками дисквалификаций Леднева и Цвека. Клуб требует от КДК пересмотра решений по игрокам
Новина українською

Луганская "Заря" опубликовала официальное заявление клуба, в котором отображена позиция луганчан по решению КДК дисквалифицировать двух игроков луганчан - Богдана Леднева и Ловро Цвека (на один и три матча соответственно).

"Заря" возмущена быстрым и предвзятым рассмотрением дел по игрокам клуба. Одного из дел вообще не должно было быть, последствием чего стали необоснованные и несправедливые решения", – сказано в обращении.

Клуб указывает, что пока что не получил решения по этим делам.

По делу Цвека Заря заявила, что футболист, не снимает с себя ответственности, а сам игрок в телефонном режиме принес извинения Сергею Сидорчуку, которому нанес травму. "Заря" считает, что обстоятельства эпизода не снимают ответственности с футболиста, но степень вины не соответствует трехматчевой дисквалификации.

По делу Леднева клуб отмечает, что это дело и вовсе не должно было рассматриваться КДК, так как основанием к открытию дела были слова Игоря Цыганыка в эфире "Профутбола" от 7 июня. Согласно дисциплинарным правилам УАФ, КДК может открыть производство в течение 5 дней после того, как Комитету стало известно о фактах возможного нарушения. "Заря" сообщает, что КДК открыл дело по Ледневу спустя 9 дней после слов Цыганыка в "Профутболе". Такми образом, решение КДК по Ледневу клуб считает неправомерным.

Также клуб пояснил что Леднев нарушил правила и получил карточку лишь с целью удержание счета. Луганский клуб согласен, что действия Леднева должны были быть наказаны желтой, но нет никаких оснований утверждать, что карточка была получена умышленно перед матчем с "Динамо", который футболист пропустил из-за перебора желтых.

Также по мнению "Зари", КДК выборочно реагирует на сообщения СМИ о возможных нарушениях правил. Как пример приводятся слова Цыганыка о фоле Томаша Кендзеры, за который тот получил желтую, но мог быть удален и о возможной игре рукой Дениса Попова в своей штрафной.

Подводя итог, "Заря" считает, что КДК должен срочно уже 19 июня пересмотреть дело Леднева и отмечает, что итоги сезона УПЛ должны определяться на поле, а не в СМИ или во время бюрократических процедур.

Заря не согласна со сроками дисквалификаций Леднева и Цвека. Клуб требует от КДК пересмотра решений по игрокам - изображение 1Заря не согласна со сроками дисквалификаций Леднева и Цвека. Клуб требует от КДК пересмотра решений по игрокам - изображение 2Заря не согласна со сроками дисквалификаций Леднева и Цвека. Клуб требует от КДК пересмотра решений по игрокам - изображение 3

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев КДК УАФ Ловро Цвек
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Источник:
ФК Заря

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Комментарии (3)
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max_skif (Луганск_Харьков_Рубе)
18.06.2020 в 23:02
От этого беспредела просто офигеваешь! Динамо Киев сильная команда и могла бы выиграть второе место без всей этой грязи, но нет мы начинаем включать админ ресурс по полной программе судейский корпус задействовали (судья отобрал очко в игре с Алексами, киевский судья назначен на игру с ДК где начудил в пользу киевлян), КДК задействовано посыпались на команду дисквалификации причем даже в нарушении регламента, какую дальше нам свинью ждать?...
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DMiT75 (Донецк)
18.06.2020 в 22:50
А кто нибудь обратил внимание на доктора ? Что с врачом Динамо, что с его позой и руками в особенности ? Похоже, что он Ламбаду собрался танцевать. Да и крайний правый игрок по видимому уже накатил из бутылочки и тоже начал пританцовывать.
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Spokoyno (Киев)
18.06.2020 в 22:26
Зрозуміло "Наших б'ють!" І ми вам всю правду розповімо А по суті хіба Леднев не о наглому "затримував гру" і колись гравця Шахтаря не відсторонили за таку поведінку від двох чи трьох матчів? А пробити щиток гравцю, який вже позбавився м'яча це хіба тільки "загроза нанесення травми"? Тепер про телевізор... так послухати Фу то в Динамо не буде кого випускати на поле Чому не пригадати, як Циганкова голкіпер зніс... "Трошки в ногу, трошки в м'яч"? Кендзьора зіграв, як раз навпаки. Спочатку в м'яч, а вже потім трохи по нозі влучив. Фоли одного порядку, утім арбітр на фол воротаря господарів взагалі не зреагував. Вчора хто дивився матч МС з Арсеналом, так там Стерлінг влетів в ноги гравця Арсеналу і ніякої картки не отримав! Про можливо... можливо вони і обговорювали можливість контакту, але ЧІТКОГО відеоповтору НЕМАЄ і виносить рішення не маючи доказів то абсурд чи відверта заангажованість.
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