Заря не согласна со сроками дисквалификаций Леднева и Цвека. Клуб требует от КДК пересмотра решений по игрокам

Луганская "Заря" опубликовала официальное заявление клуба, в котором отображена позиция луганчан по решению КДК дисквалифицировать двух игроков луганчан - Богдана Леднева и Ловро Цвека (на один и три матча соответственно).

"Заря" возмущена быстрым и предвзятым рассмотрением дел по игрокам клуба. Одного из дел вообще не должно было быть, последствием чего стали необоснованные и несправедливые решения", – сказано в обращении.

Клуб указывает, что пока что не получил решения по этим делам.

По делу Цвека Заря заявила, что футболист, не снимает с себя ответственности, а сам игрок в телефонном режиме принес извинения Сергею Сидорчуку, которому нанес травму. "Заря" считает, что обстоятельства эпизода не снимают ответственности с футболиста, но степень вины не соответствует трехматчевой дисквалификации.

По делу Леднева клуб отмечает, что это дело и вовсе не должно было рассматриваться КДК, так как основанием к открытию дела были слова Игоря Цыганыка в эфире "Профутбола" от 7 июня. Согласно дисциплинарным правилам УАФ, КДК может открыть производство в течение 5 дней после того, как Комитету стало известно о фактах возможного нарушения. "Заря" сообщает, что КДК открыл дело по Ледневу спустя 9 дней после слов Цыганыка в "Профутболе". Такми образом, решение КДК по Ледневу клуб считает неправомерным.

Также клуб пояснил что Леднев нарушил правила и получил карточку лишь с целью удержание счета. Луганский клуб согласен, что действия Леднева должны были быть наказаны желтой, но нет никаких оснований утверждать, что карточка была получена умышленно перед матчем с "Динамо", который футболист пропустил из-за перебора желтых.

Также по мнению "Зари", КДК выборочно реагирует на сообщения СМИ о возможных нарушениях правил. Как пример приводятся слова Цыганыка о фоле Томаша Кендзеры, за который тот получил желтую, но мог быть удален и о возможной игре рукой Дениса Попова в своей штрафной.

Подводя итог, "Заря" считает, что КДК должен срочно уже 19 июня пересмотреть дело Леднева и отмечает, что итоги сезона УПЛ должны определяться на поле, а не в СМИ или во время бюрократических процедур.