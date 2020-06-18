Бабич: Чех, Кащук и Корниенко - уже игроки стартового состава Мариуполя

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич рассказал о чемпионах мира U-20, которые играют в составе его команды.

- Год назад сборная Украины U-20 выиграла чемпионат мира. В вашей команде сейчас играют три игрока той команды – Виктор Корниенко, Максим Чех и Алексей Кащук. На данный момент они игроки ротацию, а когда смогут стать игроками стартового состава?

– Они уже игроки стартового состава, игроки обоймы первой команды. Думаю, после карантина у них появится еще больше шансов выходить в стартовом составе. Но многое зависит от их здоровья. Например, ребята получали микротравмы от нагрузок.

Тот футбол, который был в дубле, отличается от той интенсивности, которая есть в премьер-лиге. Поэтому им надо время для того, чтобы возмужать.

- Вы довольны их прогрессом?

– Да, я очень доволен. Хотелось бы конечно, что бы этот прогресс шел быстрее. Но мы понимаем, что чудес не бывает. По примеру тех ребят, которые у нас были раньше, могу сказать, что им нужно как минимум полгода для того, чтобы почувствовать ритм, наши требования.

Сейчас я уже вижу, что если они живы-здоровы, то они игроки стартового состава.