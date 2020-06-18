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Тымчик: В заре есть небольшие задержки по зарплате, но не три месяца
Защитник уверяет, что все не так страшно
Защитник Зари Защитник "Зари" Александр Тымчик, права на которого принадлежат "Динамо", прокомментировал информацию о том, что в луганском клубе есть финансовые проблемы, и как следствие, задолженности по зарплате.
– На время карантина вам урезали зарплату?
– Нет. Платят как прежде.
– Соответствует ли действительности информация, что у "Зари" трехмесячные долги по зарплате?
– Нет. Небольшая задержка есть, но это явно не то, о чем пишут в прессе.
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Источник:Футбольный клуб
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