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Тымчик: В заре есть небольшие задержки по зарплате, но не три месяца

Премьер-лига
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Защитник уверяет, что все не так страшно

Тымчик: В заре есть небольшие задержки по зарплате, но не три месяца
Новина українською

Защитник Зари Защитник "Зари" Александр Тымчик, права на которого принадлежат "Динамо", прокомментировал информацию о том, что в луганском клубе есть финансовые проблемы, и как следствие, задолженности по зарплате.

– На время карантина вам урезали зарплату?

– Нет. Платят как прежде.

– Соответствует ли действительности информация, что у "Зари" трехмесячные долги по зарплате?

– Нет. Небольшая задержка есть, но это явно не то, о чем пишут в прессе.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Тымчик
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Источник:
Футбольный клуб

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