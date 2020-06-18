Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Секретарь КДК: Характер фола Леднева с получением 8-й желтой в сезоне был умышленным
Позиция дисциплинарных органов
Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире ТК Футбол прокомментировал дисквалификации игроков "Зари" Богдана Леднева и Ловро Цвека.
"Была нами проанализирована желтая карточка Леднева в матче "Зари" против "Колоса", поскольку в его действиях были выявлены признаки специального получения желтой карточки с целью пропуска матча с "Динамо", в котором он и так не принимал участия до этого в этом сезоне.
Мы установили, что характер его фола с получением 8-й желтой в сезоне был умышленным. Было принято решение о дополнительном отстранении Леднева, ближайший матч с "Десной" он тоже пропустит.
Проанализировав материалы по удалению Цвека за фол на Сидорчуке в матче "Заря" – "Динамо", приняли решение об отстранении на 3 матча.
Посмотрели повторы фола. Был жесткий фол. Стандартная санкция – 2 матча. Но учитывая жесткость фола и риск нанесения травмы, даже факт, что щиток сломал, все это видели в трансляции. Поэтому приняли решение о таком суровом наказании", – сказал Грищенко.
Новости по теме
- 21:50 Украинские Заря не согласна со сроками дисквалификаций Леднева и Цвека. Клуб требует от КДК пересмотра решений по игрокам
- 20:01 Украинские Тымчик: По окончанию сезона мы с Ледневым возвращаемся в Динамо, но не факт, что останемся
- 16:25 Украинские Немецкого защитника Зари хотят вызвать в сборную Израиля