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Секретарь КДК: Характер фола Леднева с получением 8-й желтой в сезоне был умышленным

Премьер-лига
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Позиция дисциплинарных органов

Секретарь КДК: Характер фола Леднева с получением 8-й желтой в сезоне был умышленным
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Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко в эфире ТК Футбол прокомментировал дисквалификации игроков "Зари" Богдана Леднева и Ловро Цвека.

"Была нами проанализирована желтая карточка Леднева в матче "Зари" против "Колоса", поскольку в его действиях были выявлены признаки специального получения желтой карточки с целью пропуска матча с "Динамо", в котором он и так не принимал участия до этого в этом сезоне.

Мы установили, что характер его фола с получением 8-й желтой в сезоне был умышленным. Было принято решение о дополнительном отстранении Леднева, ближайший матч с "Десной" он тоже пропустит.

Проанализировав материалы по удалению Цвека за фол на Сидорчуке в матче "Заря" – "Динамо", приняли решение об отстранении на 3 матча.

Посмотрели повторы фола. Был жесткий фол. Стандартная санкция – 2 матча. Но учитывая жесткость фола и риск нанесения травмы, даже факт, что щиток сломал, все это видели в трансляции. Поэтому приняли решение о таком суровом наказании", – сказал Грищенко.

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В статье: Заря (Луганск) Богдан Леднев КДК УАФ Ловро Цвек
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Источник:
ТК Футбол

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