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Монако проявляет интерес к вингеру Динамо - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда сейчас он играет в Турции

Монако проявляет интерес к вингеру Динамо - СМИ
Новина українською

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригеш, который сейчас играет в аренде в турецком "Анкарагюджю", попал в сферу внимания "Монако", сообщает турецкое издание Milliyet.

Источник сообщает, что скауты монегасков уже просматривали игрока, а главный тренер команды Роберт Морено тоже одобрил этот трансфер.

Более того, "Монако" якобы связалось с "Динамо" чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Напомним, что Родригеш перешел в "Анкарагюджю" в январе этого года и в 8 матчах за клуб забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Также отметим, что контракт вингера с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го, а Transfermarkt оценивает футболиста в 1,4 млн евро.

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В статье: Динамо (Киев) Монако Жерсон Родригес Анкарагюджю
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Комментарии (1)
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bender_sun (Белая Церковь)
19.06.2020 в 00:29
Будет круто если "провальный" трансфер, станет прибыльным. Хотя этим туркам верить нельзя, утка на утке уткой заправляет.
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