Монако проявляет интерес к вингеру Динамо - СМИ

Люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригеш, который сейчас играет в аренде в турецком "Анкарагюджю", попал в сферу внимания "Монако", сообщает турецкое издание Milliyet.

Источник сообщает, что скауты монегасков уже просматривали игрока, а главный тренер команды Роберт Морено тоже одобрил этот трансфер.

Более того, "Монако" якобы связалось с "Динамо" чтобы обсудить потенциальный трансфер.

Напомним, что Родригеш перешел в "Анкарагюджю" в январе этого года и в 8 матчах за клуб забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Также отметим, что контракт вингера с "Динамо" рассчитан до лета 2024-го, а Transfermarkt оценивает футболиста в 1,4 млн евро.