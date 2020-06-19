Наставник ФК Львов анонсирует сложный матч 27 тура УПЛ

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян рассказал телеканалу Футбол о своих ожиданиях относительно матча с "Мариуполем".

Нам не хватает очков, а соперник хороший. Хорошие игроки, структура игры у них хорошая.

Знают, что делать на поле. Есть молодые, технические, талантливые игроки, у которых есть взаимопонимание между собой.

Для нас будет сложный матч. Стараюсь готовить команду психологически, тактически. Будем готовиться, посмотрим.