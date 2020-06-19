Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наставник ФК Львов анонсирует сложный матч 27 тура УПЛ
С "азовцами"
Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян рассказал телеканалу Футбол о своих ожиданиях относительно матча с "Мариуполем".
Нам не хватает очков, а соперник хороший. Хорошие игроки, структура игры у них хорошая.
Знают, что делать на поле. Есть молодые, технические, талантливые игроки, у которых есть взаимопонимание между собой.
Для нас будет сложный матч. Стараюсь готовить команду психологически, тактически. Будем готовиться, посмотрим.
Матч состоится сегодня, 19 июня, начало игры в 17:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбол News
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...