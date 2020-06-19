  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос провел спарринг с U-21
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос провел спарринг с U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

Двусторонка

Колос провел спарринг с U-21
Новина українською

В рамках подготовки к матчу 27-го тура Премьер-Лиги против киевского "Динамо", тренерский штаб ковалевской команды провел контрольную игру с молодежным составом "Колоса".

"Колос" и "Колос" U-21 сыграли в Салтанивке два тайма по 30 минут.

Читайте такжеДинамо начало подготовку к матчу с Колосом

Со счетом 2:1 победили игроки первой команды, голами в составе которой отличились Максим Максименко и Олег Кожушко.

За дублеров отличился Станислав Мораренко, который реализовал пенальти.

Матч "Динамо" - "Колос" состоится в понедельник, 22 июня, на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 19:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) спарринг Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Колос

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...