Колос провел спарринг с U-21

В рамках подготовки к матчу 27-го тура Премьер-Лиги против киевского "Динамо", тренерский штаб ковалевской команды провел контрольную игру с молодежным составом "Колоса".

"Колос" и "Колос" U-21 сыграли в Салтанивке два тайма по 30 минут.

Читайте также Динамо начало подготовку к матчу с Колосом

Со счетом 2:1 победили игроки первой команды, голами в составе которой отличились Максим Максименко и Олег Кожушко.

За дублеров отличился Станислав Мораренко, который реализовал пенальти.

Матч "Динамо" - "Колос" состоится в понедельник, 22 июня, на НСК "Олимпийский". Начало игры - в 19:30.