После дебюта в матче Кубка Украины игрок Динамо нацелился на 4 гола до конца сезона

В полуфинале Кубка Украины с "Минаем" на замену вышел бельгийский легионер "Динамо" Ибрагим Каргбо. Это был его дебют в официальном матче киевлян, хотя игрок прошел с командой зимний сбор - но не мог быть заигран в основной команде из-за того, что на его счету уже были матчи в двух клубах за один сезон.

- Я очень счастлив получить шанс наконец сыграть за "Динамо". Особенно приятно, что мой дебют пришелся на полуфинал Кубка Украины, в котором наша команда показала хорошую игру и одержала победу.

Для меня это было определенным тестом, чтобы проверить, насколько я готов после 6-7 месяцев без футбола. Думаю, сейчас мне нужно еще 2-3 игры, чтобы вернуть свою оптимальную форму. Все говорят, что мне очень повезло получить возможность быть заявленным в последние матчи чемпионата в связи со сдвигом сроков проведения сезона.

- Отправившись с командой в Минай, ты уже знал, что получишь игровое время?

- Я тренировался с командой, находясь в хорошем настроении, был готов к игре. За день до матча тренер сказал: "Не забудь паспорт, ты летишь с нами". Я начинал встречу на скамейке запасных, однако было ощущение, что тренер может предоставить мне несколько минут на поле. В итоге я сыграл 30 минут и очень этому рад.

- Ты вышел на позицию центрфорварда, однако был более активным на флангах, даже имел возможность забить, пройдя к воротам слева.

- Да, я получал мяч из центра, поэтому не было других вариантов - там уже было 3-4 защитники. Единственной возможностью было зайти с фланга, я знал, что быстрее защитников соперника и пытался этим воспользоваться.

- Ты играл за первую команду только в течение зимнего межсезонья, после чего был длительный перерыв. Насколько уже чувствуешь партнеров на поле?

- Думаю, взаимопонимание станет лучше в следующих играх. В первом матче могло произойти все что угодно, потому что это полуфинал, ситуация была немного напряженная. Мы должны были победить, ведь мы - "Динамо", мы не можем проигрывать маленьким командам на Кубок. Главным был результат. А что касается лично меня, то, думаю, после нескольких игр у меня появится лучшая связь с партнерами. На тренировках все хорошо, но уверен, что могу сыграть лучше в следующей игре, в которой снова получу шанс.

- После полугода в клубе уже не чувствуешь языковой проблемы?

- У нас есть переводчик Дмитрий, он помогает понять, что говорят тренер или игроки. К тому же есть возможность поговорить с тренером: иногда я сам подхожу и спрашиваю о том, что мог бы улучшить, какие ошибки исправить.

- На зимнем сборе ты отличился 2 забитыми мячами в одном матче перед тем, как получил травму. Сколько голов можем ожидать от Ибрагима Каргбо до конца сезона, если ты будешь выходить в составе?

- Я не могу говорить наверняка или давать обещания, потому что все будет зависеть от игрового времени и от того, как будет складываться каждая игра. Скажу так: ставлю себе цель забить 4 мяча до конца сезона. Думаю, это было бы неплохим результатом. К тому же ты никогда не знаешь, можно оформить хет-трик в одном матче. (Смеется)