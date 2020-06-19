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Двое игроков Ворсклы пропустят матч с Днепр-1
Игра состоится уже сегодня
"Бело-зеленые" вчера вечером провели часовую тренировку накануне сегодняшнего матча 27 тура УПЛ с "Ворсклой" (начало - в 19:00).
Юрий Максимов вместе с помощниками сделали акцент на работе с мячом. В частности, наигрывали отдельные игровые элементы, отрабатывали завершение атаки после нескольких отточенных передач вблизи штрафной площадки.
Хавбеки длинными забеганиями "гладили" фланги, искали нацеленной передачей ногу или голову игрока линии атаки, который имел менее двух секунд на размышления. Есть и несколько сюрпризов, которые готовят полтавчане к игре с "Днепром-1".
Среди игроков в общей группе тренируются Опанасенко и Луизао.
А из-за дисквалификации вынуждены будут пропустить игру Вадим Сапай и Игорь Пердута.