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Двое игроков Ворсклы пропустят матч с Днепр-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Игра состоится уже сегодня

Двое игроков Ворсклы пропустят матч с Днепр-1
Новина українською

"Бело-зеленые" вчера вечером провели часовую тренировку накануне сегодняшнего матча 27 тура УПЛ с "Ворсклой" (начало - в 19:00).

Юрий Максимов вместе с помощниками сделали акцент на работе с мячом. В частности, наигрывали отдельные игровые элементы, отрабатывали завершение атаки после нескольких отточенных передач вблизи штрафной площадки.

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Хавбеки длинными забеганиями "гладили" фланги, искали нацеленной передачей ногу или голову игрока линии атаки, который имел менее двух секунд на размышления. Есть и несколько сюрпризов, которые готовят полтавчане к игре с "Днепром-1".

Среди игроков в общей группе тренируются Опанасенко и Луизао.

А из-за дисквалификации вынуждены будут пропустить игру Вадим Сапай и Игорь Пердута.

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В статье: Ворскла (Полтава) Вадим Сапай УПЛ Игорь Пердута СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Ворскла

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