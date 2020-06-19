Наставник Мариуполя оценил манеру игры ФК Львов - вспомнил, как соседствовали в Турции

Сегодня "азовцы" в матче 27-го тура сыграют с ФК "Львов" (в 17:00). Накануне матча наставник мариупольцев Александр Бабич рассказал об изучении игры соперника.

- Наши мысли только о победе. Не всегда все удается. Однако две игры после карантина мы сыграли - по технико-тактическими характеристиками мы добавляем. Теперь осталось только подкрепить эти цифры положительным результатом.

"Львов" - непростая команда. Они очень прибавили в последнее время тактически. В их составе есть бразильцы, которые могут сыграть нестандартно. Зимой на сборе мы с "Львовом" были в одном отеле и видели их тренировочный процесс, матчи. "Львов" любит и умеет играть от обороны, на контратаках. Но есть много таких ...нестандартных решений. У нас еще будет время более углубленно разобрать действия соперника. Пока же мы больше думаем о своей игре.

- Кадровые проблемы накануне игры есть?

- Не сыграют только Быков и Игнатенко через карточки. Все остальные в строю, готовятся и сражаются за место в стартовом составе.

- В "Мариуполя" достаточно сложный график - команде приходится проводить по две игры в неделю. Стоит ли ожидать ротации в стартовом составе?

- Пока у нас график матчей обычный и потому еще работаем в 6-ти и 7-миденних циклах. Ротация безусловно будет. Но после матча со "Львовом" и кубковой игре с "Ворсклой" она будет еще больше. Плюс в том, что есть 5 замен, благодаря этому можем выравнивать наше функциональное состояние.

- Матч с "Ворсклой" стал для Вас 80-м во главе "Мариуполя" в Премьер-лиге. Больше матчей только в активе Николая Павлова. Что думаете об этой цифре?

- Для меня большая честь то, что Николай Петрович опережает меня. Мне еще далеко до его достижений. Хочется, чтобы мы ежегодно выполняли поставленные задачи, росли в плане развития инфраструктуры, развития молодежи. Хочется двигаться вперед.