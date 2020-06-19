Санжар: Стратегически перенос матча с Олимпиком ничего не решит

Наставник "Карпат" Роман Санжар прокомментировал подготовку команды к матчу 27 тура УПЛ против "Олимпика". В частности, специалист в эфире ТК "Футбол" высказался о переносе матча с 20 на 21 июня.

"Для нас дорог каждый день. Стратегически это ничего не поменяет. Понятно, что мы не будем готовы в оптимальных кондициях. Мы готовимся, но нам будет сложно. Один день ничего не решит, по большому счету.

Вечером тренировка. Мы еще раз соберемся, посмотрим по людям, кто у нас будет, кто добавится – не добавится. С нами тренируются ребята из U-19, их стало больше", – сказал Санжар.