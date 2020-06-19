  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леднев: Понял, что нет смысла сидеть и играть за дубль Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леднев: Понял, что нет смысла сидеть и играть за дубль Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Полузащитник рассказал, почему согласился на аренду в Зарю

Леднев: Понял, что нет смысла сидеть и играть за дубль Динамо
Новина українською

Хавбек "Динамо" Богдан Леднев, рассказал, почему в 2018 году он согласился перейти в аренду в "Зарю", где и играет до сих пор.

"После сборов я понял, что шансов у меня не будет. Поступило предложение. Юрий Николаевич [Вернидуб] набрал меня и сказал, что хочет видеть в "Заре".

Я и с Хацкевичем разговаривал на сборах, он мне дал понять, что у меня не будет игрового времени вообще. Он мне сказал, что я у него пятый на позиции вингера, хотя крайних в команде было человека три. А я был у него пятый.

Я понял, что нет смысла сидеть и играть за дубль. Никто не будет особо смотреть, как я играю в дубле, и решил принять такое предложение. Я считал, что для меня это шаг вперед", - сказал Леднев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...