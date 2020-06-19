Леднев: Понял, что нет смысла сидеть и играть за дубль Динамо

Хавбек "Динамо" Богдан Леднев, рассказал, почему в 2018 году он согласился перейти в аренду в "Зарю", где и играет до сих пор.

"После сборов я понял, что шансов у меня не будет. Поступило предложение. Юрий Николаевич [Вернидуб] набрал меня и сказал, что хочет видеть в "Заре".

Я и с Хацкевичем разговаривал на сборах, он мне дал понять, что у меня не будет игрового времени вообще. Он мне сказал, что я у него пятый на позиции вингера, хотя крайних в команде было человека три. А я был у него пятый.

Я понял, что нет смысла сидеть и играть за дубль. Никто не будет особо смотреть, как я играю в дубле, и решил принять такое предложение. Я считал, что для меня это шаг вперед", - сказал Леднев.