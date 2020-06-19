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Леднев: Мог перейти в Шахтер, но выбрал Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

На это повлияли разные факторы

Леднев: Мог перейти в Шахтер, но выбрал Динамо
Новина українською

Хавбек "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о том, что в свое время он мог стать игроком "Шахтера".

"В "Шахтер" мог пойти перед тем, как пошел в "Динамо". Это было после "Днепра". Выбор стоял между "Динамо" и "Шахтером".

Я выбрал "Динамо". В детстве играл в Киеве, Лига чемпионов – очень много факторов было за "Динамо", – сказал Леднев.

Напомним, что в "Динамо" из "Днепра" Леднев перешел летом 2016 года.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Богдан Леднев Днепр
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
19.06.2020 в 20:11
Эх Леднев .роковая ошибка
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 20:09
Где Донецк ??? Где ???!!!!
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+1
-1
York (Донецк)
19.06.2020 в 20:07
Ну, что поделать?! Все ошибаются!
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+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.06.2020 в 20:06
леднев: мог перейти в шахтер, но выбрал динамо, поэтому играю в заре...
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+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 19:53
Только потомок мокш или потомок Прокопа Свиридовича Сиркоотца Прони Прокопывны, который говорил:- Вы уже того... цирюльню не держите?- Дайте хоть за горло подержаться! .......мог перейти в шахтьор....
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0
-3
Red Star (Ирпень)
19.06.2020 в 19:40
Ліга чемпіонів - дуже багато чинників було за "Динамо - а что , дк часто играет в лч?) или я пропустил что то?)) вот играть с мальме копеном и лугано это нормалек
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+3
-3


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