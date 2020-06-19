Леднев: Мог перейти в Шахтер, но выбрал Динамо

Хавбек "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о том, что в свое время он мог стать игроком "Шахтера".

"В "Шахтер" мог пойти перед тем, как пошел в "Динамо". Это было после "Днепра". Выбор стоял между "Динамо" и "Шахтером".

Я выбрал "Динамо". В детстве играл в Киеве, Лига чемпионов – очень много факторов было за "Динамо", – сказал Леднев.

Напомним, что в "Динамо" из "Днепра" Леднев перешел летом 2016 года.