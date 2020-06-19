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Леднев: Мог перейти в Шахтер, но выбрал Динамо
На это повлияли разные факторы
Хавбек "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал о том, что в свое время он мог стать игроком "Шахтера".
"В "Шахтер" мог пойти перед тем, как пошел в "Динамо". Это было после "Днепра". Выбор стоял между "Динамо" и "Шахтером".
Я выбрал "Динамо". В детстве играл в Киеве, Лига чемпионов – очень много факторов было за "Динамо", – сказал Леднев.
Напомним, что в "Динамо" из "Днепра" Леднев перешел летом 2016 года.
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (6)
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таврия19752009 (симферополь)
19.06.2020 в 20:11
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Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 20:09
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York (Донецк)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Red Star (Ирпень)
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