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Бурда вернулся к индивидуальным тренировкам, Сидорчуку скоро снимут швы

Премьер-лига
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Новости из лазарета Динамо

Бурда вернулся к индивидуальным тренировкам, Сидорчуку скоро снимут швы
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Пока "Динамо" готовится к очередному матчу чемпионата Украины дома против "Колоса" стало известно, кто из игроков не будет готовиться к игре, а также появились новости о состоянии здоровья травмированных. О них рассказал врач команды Андрей Шморгун.

"У Никиты Бурды были определенные проблемы со здоровьем, не связанные с его травмой. Поэтому последние три-четыре дня он провел в больнице, а в пятницу вернулся к беговой работе и продолжает реабилитацию по восстановлению коленного сустава, работая по индивидуальной программе, согласно плану.

Что касается Сергея Сидорчука, он также проходит персональную реабилитацию. С момента его травмы прошла почти неделя, и в начале следующей недели планируем снимать швы, после чего он начнет делать "велосипед". О подробностях его реабилитации пока говорить рано, поскольку пока мы занимаемся только его раной. Пока могу лишь сказать, что она чистая и заживает хорошо, согласно срокам.

Также отмечу, что в следующую среду вся команда пройдет тесты на COVID-19. Это плановое тестирование, которое мы делаем каждые две недели. Результаты получим вскоре, а именно, перед матчем 28-го тура на выезде с "Десной", - сказал Шморгун.

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В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Никита Бурда
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Источник:
ФК Динамо

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