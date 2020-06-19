Ворскла - Днепр-1 2:0. Тренер не зря принес себя в жертву

Полтавская команда смогла заставить "Днепр-1" плясать под свою дудку.

Стартовым составом в большей мере удивил Максимов, который решил сыграть с тремя центральными защитниками и латералями. У "Днепра-1" неожиданно даже в заявке не нашлось места Юрию Вакулко. Зато оказались в ней 19-летний Валерий Дубко в составе полтавчан и днепрянин Егор Ярмолюк, которому первого марта этого года выполнилось только 16 лет!

Гости попытались сыграть первым номером и очень быстро заработали право на пенальти. Чеснаков не успел к мячу и ударил по голеностопу врывавшегося во вратарскую Булецу. Арбитр уверенно указал на точку, но тут же попал под дикий пресс со стороны игроков и тренерского штаба "Ворсклы". Не подбирал слов и Юрий Максимов, что вынудило рефери достать из кармана сперва желтую, а потом и красную карточку. Однако именно после этого Денис Шурман начал совещание со своим коллегой, что вынудило его сменить решение и назначить удар от ворот. Таким образом, главный тренер полтавчан ценой собственного удаления фактически спас свою команду от неприятностей.

Жертва Максимова была не напрастной, вскоре мяч затрепыхался в воротах Юрчука. Размашистая атака левым флангом закончилась переводом на противоположный и пасом Васина под удар Кулача. С попыткой Владислава голкипера справился, но добивание от Степанюка стало уже голевым.

Сравнять счет мог Хобленко, самостоятельно отвоевавший для себя позицию для удара. Но Денис Ризнык оказался молодцом и не дал мячу пересечь линию своих ворот. В дальнейшем форвард "Днепра-1" пытался заработать пенальти, но Шурман не купился на это и наградил Хобленка предупреждением.

В дебюте второго тайма "Ворскла" удвоила свое преимущество, использовав контратаку. Ибрагим Кане протащил мяч через полполя и отдал на Руслана Степанюка. Тот убрал на замахе защитника и точно пробил в правый нижний угол.

Отыграться "Днепр-1" мог достаточно быстро, Игорь Когут на ближней штанге выиграл воздух у соперников после подачи углового и сбрасывал под дальнюю стойку. Но "лучшая подруга вратаря" выручила Ризныка в том эпизоде. После этого уже сам голкипер спас после удара в упор Адамюка. Прекрасные сейвы стража ворот "Ворсклы" наверняка добавили уверенности и партнерам по команде.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем меньшей становилась вера гостей в успешный для себя исход. Разве что Супряга еще сотряс перекладину ударом головой. Игроки "Ворсклы" были быстрее и изобретательнее в каждом важном эпизоде, что привело к их уверенной победе.

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Ворскла - СК Днепр-1 2:0

Голы: Руслан Степанюк 20, Руслан Степанюк 48

Ворскла: Дмитрий Ризнык, Александр Скляр (Евгений Опанасенко 90+2), Владислав Кулач (Даниил Кравчук 84), Руслан Степанюк (Евгений Павлюк 90+2), Владимир Чеснаков, Владимир Баенко, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Денис Васин (Луис Густаво Пальярес 72), Павел Ребенок (Валерий Дубко 90+2), Пап-Альюн Ндиайе

СК Днепр-1: Валерий Юрчук, Владимир Адамюк, Сергей С.Кравченко, Алексей Хобленко (Дмитрий Коркишко 75), Сергей Булеца (Владислав Супряга 60), Сергей Логинов, Андрей Цуриков, Франциско Ди Франко (Александр Снижко 75), Лукас Тейлор, Игорь Когут (Егор Ярмолюк 80), Александр Сваток (Максим Лопырёнок 46)

Предупреждения: Юрий Максимов (6 гл. тр), Владимир Чеснаков 9, Павел Ребенок 29, Владислав Кулач 39, Александр Скляр 70, Владимир Баенко 76 - Алексей Хобленко 25, Игорь Когут 26, Франциско Ди Франко 43, Максим Лопырёнок 55, Андрей Цуриков 57, Дмитрий Коркишко 77

Удаление: Юрий Максимов (7 гл. тр)