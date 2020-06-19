Сидорчук. К Цвеку у меня нет никаких претензий, тем более я сам не из мягких футболистов

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук вспомнил, как получил травму в матче с "Зарей" (3:1) и рассказал об извинениях от Ловре Цвека, который ее нанес.

"Тот щиток, который защитил меня от тяжелой травмы после столкновения с игроком "Зари", сохранил себе. Что касается самого эпизода, то я не считаю, что со стороны Цвека была какая-то чрезвычайная грубость. Был игровой момент, просто он неудачно попал.

Проблема в другом – я хочу, чтобы арбитры, особенно резервный, когда выпускает футболистов на поле, уделял особое внимание шипам на бутсах игроков. Как мне показалось, у соперника были какие-то необычные шипы – в противном случае такой рваной раны просто не было бы. А к Цвеку у меня нет никаких претензий, тем более я сам не из мягких футболистов. И с самим игроком "Зари" мы общались после матча, он извинился за тот эпизод", - сказал Сидорчук.

Отметим, что по заявлением врачей киевского клуба, заживление раны Сидорчука идет хорошо и капитану в начале следующей недели снимут швы.