Ящишин: Большинство игроков Карпат, которые болели коронавирусом, уже полностью выздоровели

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о нынешней ситуации в клубе. Напомним, что из-за вспышки коронавируса в клубе команда пропустила три тура УПЛ, а ближайший матч с "Олимпиком" проведет в Луцке.

"Относительно ситуации с инфицированными - есть оптимистичные новости. Сегодня утром мы получили приятные результаты. Большинство ребят, которые болели, уже полностью выздоровели (это подтверждают повторные тесты) и вскоре смогут приступить к тренировкам, а после получения еще одних "негативных" показателей - иметь возможность выйти на поле во время официальных матчей. В последние дни, Роман Санжар задействовал большое количество дублеров и юниоров - теперь они смогут конкурировать за место в составе с более опытными партнерами.

Безусловно, "Карпаты" находятся далеко не в идеальных кондициях - после очередного карантина приходится в очередной раз возвращать физическую форму. Именно такие трудные моменты дают шанс проявить себя нашим талантам, как когда-то это произошло со Шведом, Гуцуляком и другими детьми, которые дебютировали в первой команде в 17-18 лет. Теперь такая возможность есть у нового поколения "зелено-белых", - считает Ящишин.