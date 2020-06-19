  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ступар: Обструкция со стороны Меликяна? Нужно просто знать правила
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ступар: Обструкция со стороны Меликяна? Нужно просто знать правила

Премьер-лига
(3 голосов)

Мариуполь - Львов 3:0. Судейский анализ матча

Ступар: Обструкция со стороны Меликяна? Нужно просто знать правила
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Константина Труханова в матче "Мариуполь" - "Львов".

- В карьере Труханова была длительная пауза – он не судил с февраля месяца, - взял слово Мирослав Ступар. - Считаю, что именно это обстоятельство повлияло на то, что мы увидели не такого как всегда Труханова. Труханова, который не давал бороться, раздавал формальные карточки. Выбрал такую ​​тактику, хотя в некоторых моментах, которые закончились вынесением предупреждения (по пять для каждой из команд), арбитр вполне мог обойтись превентивными методами.

Но больше всего дискуссий вызвал момент в конце первого тайма. Не просто дискуссий – решение Труханова спровоцировало обструкцию со стороны Меликяна и его подопечных. Проблема в том, что участники игры не знают матчасти. Ведь момент был достаточно простым: подача в штрафную "Мариуполя", Бопесу сыграл головой, мяч попал в руку находящегося рядом Полегенько. С близкого расстояния. В Правилах четко написано, если мяч касается головы другого игрока, а затем попадает в руку защитника, то это не является нарушением правил. Просто нужно знать это правило – и не было бы никаких споров.

Ступар: Обструкция со стороны Меликяна? Нужно просто знать правила - изображение 1

Труханов поступил правильно, не назначив пенальти, - отметил Мирослав Ступар.

Добавим, что "Мариуполь" в первом матче 27-го тура УПЛ разгромил ФК "Львов" со счетом 3:0.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Константин Труханов ФК Львов
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 20:17
Все фаны Украины --не идиоты (исключение - землеройки)... Поэтому, то, что вытворяют с ФК "Львов"-- это полный беспредел...
Ответить
0
0
avatar
Югин (Харьков-Луганск)
19.06.2020 в 20:00
Так что, если мяч от головы летит в пустые ворота, то защитник свободно может играть руками как вратарь!?
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...