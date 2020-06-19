Ступар: Обструкция со стороны Меликяна? Нужно просто знать правила

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал судейство Константина Труханова в матче "Мариуполь" - "Львов".

- В карьере Труханова была длительная пауза – он не судил с февраля месяца, - взял слово Мирослав Ступар. - Считаю, что именно это обстоятельство повлияло на то, что мы увидели не такого как всегда Труханова. Труханова, который не давал бороться, раздавал формальные карточки. Выбрал такую ​​тактику, хотя в некоторых моментах, которые закончились вынесением предупреждения (по пять для каждой из команд), арбитр вполне мог обойтись превентивными методами.

Но больше всего дискуссий вызвал момент в конце первого тайма. Не просто дискуссий – решение Труханова спровоцировало обструкцию со стороны Меликяна и его подопечных. Проблема в том, что участники игры не знают матчасти. Ведь момент был достаточно простым: подача в штрафную "Мариуполя", Бопесу сыграл головой, мяч попал в руку находящегося рядом Полегенько. С близкого расстояния. В Правилах четко написано, если мяч касается головы другого игрока, а затем попадает в руку защитника, то это не является нарушением правил. Просто нужно знать это правило – и не было бы никаких споров.

Труханов поступил правильно, не назначив пенальти, - отметил Мирослав Ступар.

Добавим, что "Мариуполь" в первом матче 27-го тура УПЛ разгромил ФК "Львов" со счетом 3:0.