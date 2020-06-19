Вербич: Это только кажется, что победы над Колосом дались нам легко

Словенский вингер "Динамо" Беньямин Вербич рассказал о том, почему он пропустил несколько игр и о подготовке к ближайшему матчу 27-го тура УПЛ с "Колосом".

- Насколько тяжело тренироваться в июньскую жару?

- Да мы же, в принципе, и перед сезоном летом примерно при такой погоде тренируемся. Постепенно адаптируемся, привыкаем к этой жаре. А утром или вечером выходить на поле – считаю, что особой разницы нет. Сейчас одинаково жарко как в 11 утра, так и в 5-6 вечера. Конечно, тяжело, но нужно работать до конца несмотря на все трудности. Нужно на тренировках работать на максимуме, чтобы потом в играх было легче.

- Ты пропустил какое-то время из-за отравления. Как это случилось и насколько выбило тебя из колеи?

- Да, после тренировки за день до игры я почувствовал, что меня тошнит, почувствовал боль в желудке. Конечно, я немного испугался, сделал тесты, анализы, чтобы убедиться, что это банальное отравление. Я пропустил всего лишь от силы дня три. Какое-то время придерживался диеты, но сейчас уже все в порядке.

- Пока "Динамо" не имело проблем с "Колосом" в чемпионате – две победы с сухим счетом. Чего ждешь от очередной встречи?

- Это только кажется, что победы дались нам легко. Особенно гостевая, когда мы остались в меньшинстве при счете 0:0. К счастью, очень быстро составы уравнялись, когда мы заработали пенальти и открыли счет. Это неплохая команда, которая старается играть в свою игру. У них в составе есть опытные футболисты. Так что нужно с первых минут играть со стопроцентным настроем. Как в игре с "Минаем", когда мы забили быстрый гол. И тогда нам будет легче играть.

- К слову, кубковая игра не отобрала много сил, учитывая, что "Динамо" вело в два мяча уже до перерыва?

- Да, это очень помогло нам. Жаль, что мы не забили третий гол в первом тайме, хотя у нас были возможности. Тогда нам было бы еще легче. Но все равно мы спокойно довели игру до победы без чрезмерных затрат сил и энергии.