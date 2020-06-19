Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Андерлехт проявляет интерес к Богдану Михайличенко
Интересный вариант
Украинский журналист Роман Бебех в эфире программы "Бомбардир" сообщил о том, что хавбеком "Зари" Богданом Михайличенко интересуется бельгийский "Андерлехт".
"Я слышал, что по нему есть хорошие предложения. Открою секрет — это "Андерлехт". Что-то там происходит", — сказал Бебех.
Напомним, что контракт Михайличенко с "Зарей" рассчитан до лета 2023 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 800 000 евро.
Также отметим, что в нынешнем сезоне Богдан сыграл за "Зарю" 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.