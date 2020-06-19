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Источник: Андерлехт проявляет интерес к Богдану Михайличенко

Премьер-лига
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Источник: Андерлехт проявляет интерес к Богдану Михайличенко
Новина українською

Украинский журналист Роман Бебех в эфире программы "Бомбардир" сообщил о том, что хавбеком "Зари" Богданом Михайличенко интересуется бельгийский "Андерлехт".

"Я слышал, что по нему есть хорошие предложения. Открою секрет — это "Андерлехт". Что-то там происходит", — сказал Бебех.

Напомним, что контракт Михайличенко с "Зарей" рассчитан до лета 2023 года. Тransfermarkt оценивает игрока в 800 000 евро.

Также отметим, что в нынешнем сезоне Богдан сыграл за "Зарю" 29 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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В статье: Заря (Луганск) Роман Бебех Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Источник:
Бомбардир

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