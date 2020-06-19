Меликян: Пропустили два дурацких гола

Главный тренер "Львова" Егише Меликян на послематчевой пресс-конференции подвел итог поединка 27-го тура УПЛ с "Мариуполем" (0:3).

- Поздравляю "Мариуполь". Мы получили два дурацких гола. После этого спасать такую ​​игру было нам тяжело. Жаль, что нам не хватает очков, и мы не можем набирать очки. Этому есть причины. Обвинять своих футболистов не буду, потому что это мои футболисты. То, что получили два глупых гола - надо анализировать. Там есть грубые индивидуальные ошибки. Кто, что и как - это я разберусь с командой. Ребятам было трудно.

Если смотреть статистику - больше владения мячом, больше атаки. Есть преимущество. Но не реализовать и пропустить глупые голы - футбол этого не прощает.

- "Мариуполь" отошел от своей привычной тактики и сыграл в четыре защитника. Это Вас удивило?

- У нас было две тактики. Мы рассчитывали, что они могут играть в три центральных защитника, и могут играть в четыре защитника. У нас была подготовка против такой тактики в четыре защитника. Мы вышли и играли в тот футбол, который будет подходить для такой схемы, по которой играет "Мариуполь". Но мы перестроились, эти глупые голы показали, что нам трудно спасать игру.

После того, как мы перестроились, мы захватили инициативу, у нас было больше владение мячом, атаки. Но реализация... У нас играет молодой нападающий. Он только начинает играть в Премьер-лиге.

Но ничего. Впереди еще матчи. Смотреть только вперед. И не падать духом.