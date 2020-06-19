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Мирослав Ступар считает, что в первом тайме матча Ворскла - Днепр-1 арбитр в поле допустил хаос

Премьер-лига
(1 голосов)

Поплыл...

Мирослав Ступар считает, что в первом тайме матча Ворскла - Днепр-1 арбитр в поле допустил хаос
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Денис Шурман в начале матча 27-го тура УПЛ "Ворскла" - "Днепр-1" назначил пенальти в ворота полтавчан в эпизоде, когда Булеца ворвался в штрафную, а Владимир Чеснаков пытался перехватить / выбить мяч. Это решение так возмутило игроков "Ворсклы", что они всей командой во главе с Юрием Максимовым запрессинговали арбитра в поле и его помощника. В конце концов, Юрий Максимов был удален, Владимир Чеснаков получил желтую карточку, а пенальти был отменен.

Эксперт Мирослав Ступар считает, что в том эпизоде ​​действительно не стоило указывать на одиннадцатиметровую отметку. Чеснаков вытянутой ногой проткнул мяч из-под ног Булецы, а уже после этого игрок "Днепра-1" споткнулся о носок оппонента. Ассистент Павлинов уместно подсказал Шурману и скорректировал его решение, но арбитр в поле виновен в том, что допустил хаос. Если бы Шурман сначала не принял ошибочного решения, то не было бы и удаления Юрия Максимова. С другой стороны, тренер не имеет права так себя вести и культивировать агрессию, замечает Мирослав Иванович.

Все самые интересные эпизоды, связанные с судейством, произошли в первом тайме этого матча. Еще было падение Хобленко с претензиями на фол, но игрок "Днепра-1" получил предупреждение за симуляцию. Скорее да, чем нет, сказал Ступар. Хотя отметил, что Чеснаков ногу "выкинул" и более хитрый игрок мог бы грамотнее "наткнуться" на нее. Хобленко же завалился слишком картинно.

На 25-й минуте Ндиайе перед штрафной площадкой "Ворсклы" в спину толкнул Когута, мяч оказался у Чеснакова, Когут нарушил против него правила и получил желтую карточку. Но почему Шурман пропустил фол против Когута со стороны Ндиайе? А когда Скляр ударил по ногам соперника, рефери лишь помахал ему пальцем. А где предупреждение?, - задается вопросом судейский эксперт. На 69-й минуте Скляр все же получил "горчичник" и он должен был быть для игрока уже вторым в матче. Денис Шурман "поплыл" и взял себя в руки только в перерыве.

В итоге, второй тайм прошел спокойно с точки зрения арбитража, и Денисом Шурманом была зафиксирована победа "Ворсклы" 2:0.

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В статье: Ворскла (Полтава) Мирослав Ступар Денис Шурман СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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СашаXM (Хмельницкий)
19.06.2020 в 22:20
что за дичь? Булеце наступили на ногу а не он зацепился ... аналы покупают всё и вся ((
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+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
19.06.2020 в 22:30
40-я секунда видео. Чеснаков сначала выбивает мяч, потом по инерции наступает на ногу. Какие претензии к орбитру ? Купили судью, чтоб он судил по правилам ?
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
19.06.2020 в 22:32
с таким подходом какого лешего просят КК за фол Кензеры?? и за руку Попова? 1. - выбил и задел ногу2. рука практически прижата и точно не выставлена и не увеличивала
0
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СашаXM (Хмельницкий)
19.06.2020 в 22:33
для кротов пенали ставили и не за такое, там лишь чуть коснулся и уже пеналь ...
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