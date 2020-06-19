Коронавирус в Рухе: Клуб просит перенести матч с Агробизнесом

Львовский "Рух" официально подтвердил, что в клубе есть четыре случая заболевания коронавирусом.

По результатам проведенного ПЦР-тестирование заболевание выявлено у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" (СМИ сообщали, что это доктор). Еще несколько футболистов "желто-черных" - под подозрением.

"Рух" сразу же сообщил об этом в УАФ и ПФЛ. Также клуб обратился к этим организациям с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги с "Агробизнесом" на более поздний срок.

Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Напомним, что рестарт Первой лиги намечен на 24 июня. Именно в этот день "Рух" согласно календарю, должен сыгратьс "Агробизнесом".