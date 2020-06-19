Вице-президент Ворсклы: Хочется посмотреть, что бы клуб мог иметь, если бы был другой транслятор

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в эфире "Футбольного формата" прокомментировал недавнюю информацию о том, что клуб готов сотрудничать с новым телетранслятором.

"Мы понимаем, что все силы, средства и каналы связи должны быть задействованы, чтобы увеличить аудиторию и попытаться максимально привлечь средства от телетрансляций. Поэтому данный вопрос исключительно в финансовом плане. Хочется посмотреть, что бы мы могли иметь, если бы был другой транслятор. Больше ничего, не надо искать политические нюансы.

Мы четко и последовательно поддерживаем инициативу единого телепула. В прошлом году, когда мы подписывали документы, нас заверяли, что он будет. Но вы знаете нынешнюю ситуацию.

Мы должны все сесть и договориться, чтобы зарабатывать больше от того, что мы делаем и на что тратим деньги", – сказал Лысак.