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Вице-президент Ворсклы: Хочется посмотреть, что бы клуб мог иметь, если бы был другой транслятор

Премьер-лига
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Телепул каналов Футбол трещит по швам

Вице-президент Ворсклы: Хочется посмотреть, что бы клуб мог иметь, если бы был другой транслятор
Новина українською

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак в эфире "Футбольного формата" прокомментировал недавнюю информацию о том, что клуб готов сотрудничать с новым телетранслятором.

"Мы понимаем, что все силы, средства и каналы связи должны быть задействованы, чтобы увеличить аудиторию и попытаться максимально привлечь средства от телетрансляций. Поэтому данный вопрос исключительно в финансовом плане. Хочется посмотреть, что бы мы могли иметь, если бы был другой транслятор. Больше ничего, не надо искать политические нюансы.

Мы четко и последовательно поддерживаем инициативу единого телепула. В прошлом году, когда мы подписывали документы, нас заверяли, что он будет. Но вы знаете нынешнюю ситуацию.

Мы должны все сесть и договориться, чтобы зарабатывать больше от того, что мы делаем и на что тратим деньги", – сказал Лысак.

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В статье: Ворскла (Полтава) Олег Лысак телепул
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Источник:
Espreso.TV

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