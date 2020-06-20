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Цымбалюк: Если президент решит перевезти Олимпик в Одессу, то команда его поддержит
"Олимпийцы" могут сменить прописку
Полузащитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк поделился своим мнением о желании президента клуба Владислава Гельзина перевезти клуб в Одессу.
"Признаюсь, эта новость меня очень удивила. Все же это кардинальные перемены. Если президенту так нужно и, с точки зрения всех футбольных и бизнес-процессов, ему выгоден этот вариант, то нам лишь остается подчиниться. Я уверен, это решение было обдумано, и такое желание не родилось на пустом месте.
Честно говоря, хочется, чтобы Олимпик жил. Для меня это не пустое слово. Мой родной клуб, который дал мне билет в большой футбол. Я горжусь носить эмблему клуба на сердце.
Но я не знаю всех подробностей и нюансов. Если президент скажет, что мы переезжаем – команда только поддержит его. В любом случае, рано думать об этом. Сейчас нам нужно сосредоточиться на чемпионате, где у нас есть свои задачи", – цитирует Цымбалюка официальный сайт клуба.
"Олимпик" занимает 10-е мест в турнирной таблице УПЛ, имея в своём активе 23 пункта.