Герой футбольного дня. Руслан Фомин

Так уж повелось, что для Руслана Фомина любой гол в его исполнении – знаковое событие. Он – форвард старательный, но мало-результативный. Самое высокое индивидуальное личное сезонное достижение – девять голов в течение одного чемпионата, но пришлось оно на Первую лигу. На самом высоком уровне украинского футбола в течение одного футбольного года наибольше забивал пять голов. После вчерашнего дубля в ворота "ФК "Львов" в нынешнем сезоне у него четыре взятия ворот.

Дубли – тоже редкость для Фомина. В сезоне 2016/17 по два гола забивал в ворота "Горняка-Спорт" и "Сум" (Первая лига), в сезоне 2017/18 отличился двойным взятием ворот каменской "Стали". Это был первый и до вчерашнего дня единственный дубль Руслана Фомина на уровне УПЛ.

В Кубке Украины он пошел дальше и в одном из матчей отметился хет-триком – в ворота все той же "Стали". Интересно, что кроме этих голов, за девять лет выступления в Кубке Украины он отметился лишь одним взятием ворот – в 2010-м году в составе "Зари" забил "Нефтянику".

Для Фомина эти голы стали первыми в 2020-м году и первыми после травмы, которая надолго выводила нападающего из игры. Тренер "Мариуполя" тепло прокомментировал достижения Руслана: "Оценить Фомина? Ну, если человек два гола забивает, какие могут быть вопросы. Он профессионал, опытный нападающий. Он выполнил сегодня такой объем работы, которому могут позавидовать даже молодые футболисты. Мы его даже не меняли до конца матча, чтобы посмотреть, насколько его хватит и из-за благодарности. Я доволен Фоминым, как и всей командой. Не всегда у нас получается забивать 2-3 мяча, так что сегодня мы сделали шаг вперед".

А вот тренер "Львова" назвал пропущенные в свои ворота голы "дурацкими". Но Егише Меликьян не может не знать, что дурацкими голы не бывают. Дурацкими могут быть действия защитников и голкипера.