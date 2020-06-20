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Татарков: Львов живет в автобусе последние две недели
Хавбек о нагрузках
Хавбек "Львова" Никита Татарков прокомментировал поражение "Мариуполю" (0:3).
"В автобусе практически живем последние две недели. Сложно приезжать на матч и выходить на поле. Физически сложно, но голы пропускаем нелепые.
Будем разбирать игру, готовиться дальше", – сказал Татарков Футбол NEWS.
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