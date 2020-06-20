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Кварцяный: Нужно подходить к судьям. Кто не подходит к судьям, тот в еврокубках играть не будет

Премьер-лига
(4 голосов)

Суровая правда жизни от экс-наставника "Волыни"

Кварцяный: Нужно подходить к судьям. Кто не подходит к судьям, тот в еврокубках играть не будет
Новина українською

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о проблеме с арбитрами в украинском футболе. Среди прочего, Кварцяный сказал, что нужно подходить к судьям, дабы те не мешали играть.

"Мафия бессмертна. Да, я такое говорил. Это был крик души после одного из матчей УПЛ. После этого я пострадал, меня дисквалифицировали на полгода.

Нужно подходить к судьям, чтобы они не мешали играть. Все подходили, и я тоже. Если бы не подходил – играть бы вообще не было смысла.

Сейчас судьи не судят квалифицированно. Судья в УПЛ получает 12 000 гривен. Конечно, это мало. Но за этим скрываются другие доходы судей, о которых все знают, и сегодня это продолжается.

Кто не подходит к судьям, тот в еврокубках играть не будет, это 100%. Пусть мне никто из руководителей больших клубов не рассказывает сказки. Сейчас это продолжается, просто не настолько откровенно".

Ранее мы писали, что экс-вратарь Шахтера отдал должное Луческу и встал на защиту Кварцяного.

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Источник:
sport.ua https://sport.ua/news/492016-kvartsyanyy-kto-ne-rabotaet-s-sudyami-v-evrokubkah-igrat-ne-budet
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Комментарии (4)
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Эйфоретик
20.06.2020 в 17:00
Уважаю Кварца,но эти бредни уже надоели.Если команда хорошего класса-она будет побеждать.У нас привыкли-деревяшки чуть-что "Судья виноват"!!!Да вы играть не умеете просто,это относиться ко всем командам в ЧУ кроме ШД.Судья же не вытягивает мяч с ворот,не дает 5 красных в начале игры.Я думаю условный Ливерпуль или Челси или Атлетико были бы чемпионами в УПЛ и никакие судьи не помеха.Судьи,да,бывают ошибаються,но они же не профессионалы как таковые,кто из них судит в Европе?ЛЧ?ЛЭ?Никто.Верим в УПЛ.Кстате,кого сейчас Кварцянный тренит?СЛАВА НАЦИИ
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oleg dynamo (львівська)
20.06.2020 в 18:37
а якщо команди рівні за класом?(в нас в Україні за винятком 2-3 клуба),остальні рівні.Кварц правий на 100%....
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Эйфоретик
20.06.2020 в 18:44
Как это ровные по классу?Все футболисты 180 рост и 70 кг вес?Есть сильнее,есть слабее.У нас тотализатор и договорняки в футболе.В Англии середняки часто обыгруют грандов.У нас Олимпик,Колос или Минай может обыграть ШД?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.06.2020 в 16:59
Треба судити павелку
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