Кварцяный: Нужно подходить к судьям. Кто не подходит к судьям, тот в еврокубках играть не будет

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный рассказал о проблеме с арбитрами в украинском футболе. Среди прочего, Кварцяный сказал, что нужно подходить к судьям, дабы те не мешали играть.

"Мафия бессмертна. Да, я такое говорил. Это был крик души после одного из матчей УПЛ. После этого я пострадал, меня дисквалифицировали на полгода.

Нужно подходить к судьям, чтобы они не мешали играть. Все подходили, и я тоже. Если бы не подходил – играть бы вообще не было смысла.

Сейчас судьи не судят квалифицированно. Судья в УПЛ получает 12 000 гривен. Конечно, это мало. Но за этим скрываются другие доходы судей, о которых все знают, и сегодня это продолжается.

Кто не подходит к судьям, тот в еврокубках играть не будет, это 100%. Пусть мне никто из руководителей больших клубов не рассказывает сказки. Сейчас это продолжается, просто не настолько откровенно".

Ранее мы писали, что экс-вратарь Шахтера отдал должное Луческу и встал на защиту Кварцяного.