Премьер-лига
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Десна сдала третий тест на коронавирус
Все здоровы
Футболисты, тренерский штаб и персонал "Десны" сделали уже третий тест на COVID-19. Об этом информирует официальный сайт клуба.
Тест был сдан ещё во вторник, а сегодня были получены результаты - все здоровы.
Ближайшим соперником "Десны" станет луганская "Заря". Поединок состоится в воскресенье, 21 июня, в Чернигове.
Напомним, что вчера на самоизоляцию ушёл лидер Первой лиги, "Рух". Во львовском клубе инфицированы трое.
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Комментарии (2)
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Mike50 (M)
20.06.2020 в 19:21
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 19:07
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