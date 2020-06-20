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Десна сдала третий тест на коронавирус

Премьер-лига
(3 голосов)

Все здоровы

Десна сдала третий тест на коронавирус
UA-Футбол
Новина українською

Футболисты, тренерский штаб и персонал "Десны" сделали уже третий тест на COVID-19. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Тест был сдан ещё во вторник, а сегодня были получены результаты - все здоровы.

Ближайшим соперником "Десны" станет луганская "Заря". Поединок состоится в воскресенье, 21 июня, в Чернигове.

Напомним, что вчера на самоизоляцию ушёл лидер Первой лиги, "Рух". Во львовском клубе инфицированы трое.

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В статье: Десна (Чернигов) коронавирус
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Комментарии (2)
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Mike50 (M)
20.06.2020 в 19:21
Нужно 2-ое место!
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 19:07
Здоровья и побед!! Вперёд, Чернигов!!!
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