Десна сдала третий тест на коронавирус

Футболисты, тренерский штаб и персонал "Десны" сделали уже третий тест на COVID-19. Об этом информирует официальный сайт клуба.

Тест был сдан ещё во вторник, а сегодня были получены результаты - все здоровы.

Ближайшим соперником "Десны" станет луганская "Заря". Поединок состоится в воскресенье, 21 июня, в Чернигове.

Напомним, что вчера на самоизоляцию ушёл лидер Первой лиги, "Рух". Во львовском клубе инфицированы трое.