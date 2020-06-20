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Михайличенко на 99% переедет в Бельгию. Сумма трансфера занижена - источник

Премьер-лига
(2 голосов)

"Андерлехт" уже запустил механизм по подписанию игрока с помощью клаусулы

Михайличенко на 99% переедет в Бельгию. Сумма трансфера занижена - источник
Новина українською

В новом выпуске ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский рассказал о том, что этой зимой луганская "Заря" существенно снизила клаусулы своим игрокам и переподписала контракты.

В частности, клаусула левого защитника Богдана Михайличенко была снижена до 500 тысяч евро. Примечательно, что немецкий портал Тransfermarkt оценивает трансфер игрока в 800 000 евро. Текущий контракт защитника с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник сообщает, что украинец на 99.9% переедет в чемпионат Бельгии этим летом. А именно "Андерлехт" уже запустил процес подписания игрока по сумме отступных. Клуб уже проводит дистанционный медосмотр 23-летнего футболиста.

Ранее, к Богдану также проявляли интерес донецкий "Шахтер" и "Вердер".

В нынешнем сезоне Михайличенко принял участие в 29 матчах в футболке луганского клуба, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, "Андерлехт" завершил сезон чемпионата Бельгии на 8-м месте, и в итоге не попал в еврокубки на следующий год.

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В статье: Заря (Луганск) Чемпионат Бельгии Богдан Михайличенко Андерлехт (Бельгия)
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (7)
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Матч Футболович
20.06.2020 в 22:28
500 переводом, лям - кэшем) как то так. Парню удачи в Бельгии - заслужил!
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0
0
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 21:27
Мда.. это кто ж так контракты составляет?? Или, остальная часть суммы Шаблиюуна карман??
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+2
-1
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 21:17
За такие деньги его может купить даже Десна ))) .... распродажа поперла. С чего бы это ??? Неужели всё так плохо с деньгами или мутки от Шаблия ???
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+1
0
dp_dp (Ukraine)
20.06.2020 в 21:54
За эти деньги его могут купить клубов 6 из упл, вопрос только в том что какая может быть Десна если парню предложили поехать в Бельгию?
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+3
0
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 23:00
Та понятное дело . Я к тому , что схема тут 100% под предварительный договор от Шаблия. Стоит игрок 2-3 ляма а купят к примеру за 500 + 500 в тени ...
0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.06.2020 в 20:31
500 Штук за Михайличенка.. гребанный стыд. Да он так набрал форму, что его могли бы спокойно минимум за 2-3 миллиона купить.
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+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
20.06.2020 в 22:27
это побелому--а 500 ? так и по чеберко пишут-а как на самом деле?
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0
0


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