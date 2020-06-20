Михайличенко на 99% переедет в Бельгию. Сумма трансфера занижена - источник

В новом выпуске ТаТоТаке журналист Михаил Спиваковский рассказал о том, что этой зимой луганская "Заря" существенно снизила клаусулы своим игрокам и переподписала контракты.

В частности, клаусула левого защитника Богдана Михайличенко была снижена до 500 тысяч евро. Примечательно, что немецкий портал Тransfermarkt оценивает трансфер игрока в 800 000 евро. Текущий контракт защитника с "Зарей" рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник сообщает, что украинец на 99.9% переедет в чемпионат Бельгии этим летом. А именно "Андерлехт" уже запустил процес подписания игрока по сумме отступных. Клуб уже проводит дистанционный медосмотр 23-летнего футболиста.

Ранее, к Богдану также проявляли интерес донецкий "Шахтер" и "Вердер".

В нынешнем сезоне Михайличенко принял участие в 29 матчах в футболке луганского клуба, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, "Андерлехт" завершил сезон чемпионата Бельгии на 8-м месте, и в итоге не попал в еврокубки на следующий год.