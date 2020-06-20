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Кадровый кризис в Заре. Скрипник встретится с президентом клуба и Шаблием

Премьер-лига
(2 голосов)

Геллеру нужно сделать выбор

Кадровый кризис в Заре. Скрипник встретится с президентом клуба и Шаблием
Новина українською

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, луганская "Заря" рискует в ближайшее время быть обескровленной. Странным образом у многих футболистов в контрактах появилась клаусула, при этом явно заниженная, чем их рыночная стоимость. Это привело к тому, что в ближайшее время команду должны покинуть основные защитники Михайличенко и Чеберко (подробности здесь>>).

Однако это еще не все проблемы. Как сообщает журналист, кроме упоминавшихся игроков "Зарю" покинут Тымчик, Леднев и Громов. Под вопросом - Иванисеня и Махарадзе. Часть игроков переподписали соглашения с повышенными отступными - это, в частности, Кабаев, Вернидуб, Хомченовский, Лунев и Кочергин. Также те игроки, которых привел в клуб Виктор Скрипник, пообещали остаться еще минимум на сезон. Речь об Абу Ханне, Юрченко, Циганиксе, Цвеке.

Спиваковский подчеркивает, что сейчас заметна "несовместимость" Виктора Скрипника и агента, с которым сотрудничает "Заря", Вадимом Шаблием. Большинство клиентов последнего - арендованные игроки, а тренер наверняка не хочет развивать футболистов, которые не принадлежат клубу, отмечает журналист.

По информации ведущего ТаТоТаке, в ближайшее время (уже после следующего тура) должна состояться трехсторонняя встреча между президентом клуба Евгением Геллером, Виктором Скрипником и Вадимом Шаблием, на которой попытаются решить ситуацию.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Евгений Геллер Вадим Шаблий
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Источник:
ТаТоТаке
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Комментарии (9)
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Инспектор ( )
20.06.2020 в 22:27
Шаблий это язва на теле нашего футбола
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+2
0
alex.belogubko (одесса)
20.06.2020 в 22:22
Гельзин купит и ЗАРЮ слияние с ОД -ЧО и ЗАРИ
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0
-1
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Hugo64 (PARIS)
20.06.2020 в 21:53
имеено такая политика скрипника и привела к кадровому кризису - при его приходе убрал сразу несколько человек - мотивируя тем что зачем тренировать 25-30 футболистов (по двум спискам как другие)- когда надо 15-17--ЭТО К СТАТЕ ЕГО СЛОВА--- хотя могли в любой момент усилить игру(Силас Будькивский, арвеладзе литвин)--привел петкович-нуль- циганикс-нуль цвек нуль- юрченко -нелох при пенальти НО... Иванисеня- пожарник- Стал выпускать постоянно в старте никакущего кочергина--- ПРИ ВЮН продавали три четыре игрока каждый года за неплохие деньги и боролись последние 5лет за 4-3 места и небыло такого что СКАМЕЙКА пустая--некем усилить игру- КРИЗИС ПО КАДРАМ смех да и только.
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+2
-3
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 21:45
не накручивайте. передача то таке очень левая. в ней любой может пропалить и троить .журналюги в этой передаче продажные. думаю сейчас суркисня их танцует .ибо настала пора решающих матчей за 2-е место . не удивляюсь если в ближайшие дни появится такая же инфа и по Десне
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+2
-3
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 22:51
Уже появлялась. Но пока вскользь. Типа Филиппов уходит, а у него контракт на 2 года и лям клауссулы )))
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0
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.06.2020 в 21:01
Все буде добре, або одне з двох.
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+5
0
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 20:49
А смысл тогда Скрипнику работать в команде без задач и денег, состоящей из динамовцев шаблия и свободных агентов ???
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+7
-1
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Инспектор ( )
20.06.2020 в 21:03
100%
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+5
0
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Инспектор ( )
20.06.2020 в 20:46
Заре звиздец
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+3
-2


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