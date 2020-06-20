Кадровый кризис в Заре. Скрипник встретится с президентом клуба и Шаблием

По информации ведущего программы ТаТоТаке Михаила Спиваковского, луганская "Заря" рискует в ближайшее время быть обескровленной. Странным образом у многих футболистов в контрактах появилась клаусула, при этом явно заниженная, чем их рыночная стоимость. Это привело к тому, что в ближайшее время команду должны покинуть основные защитники Михайличенко и Чеберко (подробности здесь>>).

Однако это еще не все проблемы. Как сообщает журналист, кроме упоминавшихся игроков "Зарю" покинут Тымчик, Леднев и Громов. Под вопросом - Иванисеня и Махарадзе. Часть игроков переподписали соглашения с повышенными отступными - это, в частности, Кабаев, Вернидуб, Хомченовский, Лунев и Кочергин. Также те игроки, которых привел в клуб Виктор Скрипник, пообещали остаться еще минимум на сезон. Речь об Абу Ханне, Юрченко, Циганиксе, Цвеке.

Спиваковский подчеркивает, что сейчас заметна "несовместимость" Виктора Скрипника и агента, с которым сотрудничает "Заря", Вадимом Шаблием. Большинство клиентов последнего - арендованные игроки, а тренер наверняка не хочет развивать футболистов, которые не принадлежат клубу, отмечает журналист.

По информации ведущего ТаТоТаке, в ближайшее время (уже после следующего тура) должна состояться трехсторонняя встреча между президентом клуба Евгением Геллером, Виктором Скрипником и Вадимом Шаблием, на которой попытаются решить ситуацию.