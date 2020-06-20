Шахтер - Александрия 3:2. Чемпионские качели

Луиш Каштру не соврал, когда говорил, что "Шахтер" жаждет побыстрее оформить чемпионство. Без учета травмированного Исмаили (левую бровку вновь закрывал Сиприано, а не Болбат), на субботнюю игру вышли футболисты основы. С капитанской повязкой появился Пятов, отдыхавший две игры подряд. Вернулся и Антонио, отсутсвие которого серьезно ощущалось неделю назад во время встречи с "Колосом".

У "Александрии" также произошла смена на вратарской позиции. Панькив, пропустивший за два матча на год вперед, остался на скамейке, а его место было доверено Билыку. Шендрик появился в центре защиты, так как Бухал и Бабогло вынуждены отбывать дисквалификацию.

Начало встречи было весьма предсказуемым - "Шахтер" взял мяч под свой контроль, а гости встали в оборону, оставив лишь одного Ситало впереди. Ключевой эпизод первой половины случился на 13-й минуте. Защита "горожан" впервые в игре допустила ошибку и сходу получила за это наказание. Тайсон обокрал соперника и одной передачей вывел Мораеса на хорошую позицию. Жуниор готовился к удару, но упал после "контакта" с Шендриком - арбитр сразу же указал на точку. Уверены, что данный эпизод еще неоднократно будет обсуждаться экспертами и болельщиками, но ни один повтор не убедил в правильности решения судьи. Приговор взялся исполнять Тайсон, который нанес очень мощный удар в левый от себя угол. Билык полет мяча угадал, но шансов его отбить у него просто не было. После взятия ворот, уже экс-капитан "Шахтера", встал на колено, поучаствовав в модном ныне флэшмобе.

После пропущенного гола "Александрия" решила не бежать "с шашкой наголо", а продолжила делать ставку на оборону. Было видно, что они не очень хотели третью неделю подряд проигрывать разгромно. "Шахтер" же играл в неспешном темпе, но все равно забил еще дважды до перерыва. Оба раза боковой судья вполне справедливо поднимал флажок, символизируя об офсайде. Дважды в этом виноват был Мораес, который в целом провел не самый убедительный матч. Команда Шарана огрызнулась лишь однажды, но этот момент вполне мог стать голевым. Ковалец разобрался с защитником соперника и вывел Лучкевича на свидание с Пятовым. Воспитанник "Металлурга" без проблем обыграл голкипера, но Степаненко, отличным подкатом, не позволил Валерию отправить мяч в пустые.

Возможно мы никогда не узнаем, что Шаран говорил своим подопечным в перерыве, но после отдыха мы увидели совсем другую "Александрию". За пять минут они шокировали хозяев дважды, которые, возможно, немного заранее стали праздновать очередное чемпионство. Титул героя должен получить Третьяков. Вначале он идеально подал угловой, а Банада ответил ему взаимностью, вколотив круглого в ворота. А после уже сам Максим уверенно исполнил пенальти. Антигерой пятиминутки - Николай Матвинко. 11-метровый был поставлен после его игры рукой, а при голе Банады защитник просто смотрел футбол, не помешав тому наносить удар.

Каштру решил действовать мгновенно, выпустив Тете вместо опорника Степаненко. Шаг рискованный, но португальский специалист хотел как можно быстрее оформить чемпионский титул, который стал бы для него первым в тренерской карьере. Бразильский вингер быстро доказал свою полезность - Сиприано классным пасом нашел Тете в штрафной, а тот слета нанес удар по воротам - 2:2.

"Шахтер" продолжил активно играть в атаке, делая особый акцент на правый фланг. Самым заметным выглядел Додо, подключения которого не давали покоя защитникам "Александрии". Но все прострелы или навесы не конвертировались в забитые голы, так как в решающий момент партнеры просто не успевали замыкать его передачи. За 10 минут до финального свистка Каштру кидает в бой последнюю козырную карту в виде Евгения Коноплянки. Украинец невразчно смотрелся в последних матчах, но сегодня ему хватило одного оборота секундной стрелки, чтобы совершить голевое действие. Получив мяч на левом фланге, он протащил его до самой лицевой и совершил навес в штрафную. Там спокойно стоял Тете, который ударом головой отправил круглого в ближний угол ворот Билыка. Но герой в этой ситуации не бразильский вингер, а португальский наставник "Шахтера". Именно он совершил две правильные замены, которые сходу дали результат.

После этого, будущий чемпион Украины сбавил обороты, понимая, что сильной активности уже проявлять не нужно. Однако их сегодняшний праздник мог быть испорчен, если бы на последних секундах Хочолава не совершил прекрасный подкат и не позволил Шасталу выйти на свидание с Пятовым. Грузинский защитник также вышел на замену во время матча.

После финального свистка камеры тут же показали Луиша Каштру, который не скрывал свою радость. Сегодня он имеет право на это, ведь сумел завоевать свой первый трофей в тренерской карьере. "Шахтер" - выиграл 13-й титул и через два года имеет шанс догнать "Динамо" по этому показателю. "Горняки" уже четвертый раз подряд становятся лучшей командой в Украине и теперь все их мысли будут направлены на Лигу Европы, которая начнется в августе.

Харьков. ОСК "Металлист"

Шахтер - ФК Александрия 3:2

Голы: Тайсон 12 (пен.), Тете 60, Тете 78 - Евгений Банада 48, Максим Третьяков 51 (пен.)

Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Тете 57), Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Марлос (Виктор Коваленко 85), Алан Патрик (Давид Хочолава 85), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Евгений Коноплянка 77), Додо

ФК Александрия: Олег Билык, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 80), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Роман Вантух 63), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 46), Артём Ситало (Дмитрий Шастал 46), Павел Пашаев, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин (Алексей Довгий 22), Евгений Банада, Каспарс Дубра

Предупреждения: Додо 45 - Антон Шендрик 12, Павел Пашаев 59, Дмитрий Шастал 64