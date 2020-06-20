  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия забила Шахтеру два гола в течение трех минут
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия забила Шахтеру два гола в течение трех минут

Премьер-лига
(3 голосов)

Горняки забыли выйти из раздевалки?

Александрия забила Шахтеру два гола в течение трех минут
UA-Футбол
Новина українською

Первый тайм матча 27-го тура УПЛ "Шахтер" - "Александрия" выиграли горняки - преимущество обеспечил реализованный Тайсоном пенальти.

Однако после перерыва команда Владимира Шарана смогла шокировать соперника. На 49-й минуте Евгений Банада, который вышел на игру с капитанской повязкой, счет сравнял, замкнув подачу с углового.

А через две минуты арбитр назначил пенальти за игру рукой Матвиенко. Приговор четко исполнил Максим Третьяков.

Заметим, что в случае победы "Шахтера" в этом матче донецкая команда досрочно станет чемпионом Украины.

За ходом поединка следите с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия Евгений Банада Максим Третьяков
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
20.06.2020 в 22:12
если ШД так будет играть в ЕК то хана это не УПЛ где нет нормальных соперников а Каштру ни какой слабый
Ответить
0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
20.06.2020 в 22:00
тут Ш поставили за игру рукой А ДК НЕТ--даже и вар не смотрели
Ответить
0
-2
Григорий Листопадов
20.06.2020 в 21:08
Все пенальти приводит Матвиенко,чудик.Отправить его на левый фланг.
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...