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Александрия забила Шахтеру два гола в течение трех минут
Горняки забыли выйти из раздевалки?
Первый тайм матча 27-го тура УПЛ "Шахтер" - "Александрия" выиграли горняки - преимущество обеспечил реализованный Тайсоном пенальти.
Однако после перерыва команда Владимира Шарана смогла шокировать соперника. На 49-й минуте Евгений Банада, который вышел на игру с капитанской повязкой, счет сравнял, замкнув подачу с углового.
А через две минуты арбитр назначил пенальти за игру рукой Матвиенко. Приговор четко исполнил Максим Третьяков.
Заметим, что в случае победы "Шахтера" в этом матче донецкая команда досрочно станет чемпионом Украины.
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