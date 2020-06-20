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Официально: У двоих игроков Олимпика коронавирус. Матч с Карпатами перенесут

Премьер-лига
(3 голосов)

УПЛ перенесла поединок на более поздний срок

Официально: У двоих игроков Олимпика коронавирус. Матч с Карпатами перенесут
Новина українською

Официальный сайт УПЛ сообщает, что два футболиста донецкого "Олимпика" сдали позитивные тесты на COVID-19.

Матч 27-го тура УПЛ "Олимпика" с "Карпатами" перенесут. Поединок должен был пройти завтра, 21 июня, в Луцке.

"20.06.2020 года в УПЛ поступило обращение от ФК "Олимпик", в котором сообщается о том, что по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции в двух футболистов донецкого клуба выявлены положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции.

По результатам рассмотрения указанного вопроса и в соответствии с п. 19 ст. 9 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2019/20, Дирекция УПЛ постановила перенести матч "Карпаты" Львов - "Олимпик" Донецк на более поздний срок", - говорится в сообщении УПЛ.

"Карпаты" стали первым клубом чемпионата Украины, у футболистов и сотрудников которого был обнаружен коронавирус. Восемь игроков и пять работников клуба продолжают находиться на самоизоляции. Из-за этого "Карпаты" уже пропустили матчи с "Мариуполем", "Ворсклой" и "Днепром-1".

Вчера по результатам проведенного ПЦР-тестирование СOVID-19 был обнаружен у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" из Первой лиги.

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) коронавирус
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Источник:
УПЛ
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Комментарии (6)
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Valerii_Krykun (Wroclaw)
20.06.2020 в 22:37
Пиз***ж
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0
0
avatar
Nelviv`yanyn (На жаль)
20.06.2020 в 21:24
2 не 10. Есть лавка, пусть играют.
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+3
0
kvna (кременчуг)
20.06.2020 в 21:29
абсолютно верно! даже если и больше двух игроков -играть можно хоть и молодежным составом ,иначе так чемпионат не доиграем ..
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+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 21:22
Довы@хивались. Поперла эпидемия по-настоящему... два-три месяца отсидели в карантине без толку, а началось всё только сейчас... шутка ли по 1000 больных в сутки, а реально и побольше . Могут остановить футбол. ДК ведь второе ))))
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+6
-2
schabay (Краснодон)
20.06.2020 в 21:36
А как-же Белоруссы???
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+2
0
Sandra777 (Львів)
20.06.2020 в 21:11
Тепер вже Санжар вже не зїде що мало часу на підготовку,чекаємо з трох турів 6 очок мінімум
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0
0


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