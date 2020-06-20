Официально: У двоих игроков Олимпика коронавирус. Матч с Карпатами перенесут

Официальный сайт УПЛ сообщает, что два футболиста донецкого "Олимпика" сдали позитивные тесты на COVID-19.

Матч 27-го тура УПЛ "Олимпика" с "Карпатами" перенесут. Поединок должен был пройти завтра, 21 июня, в Луцке.

"20.06.2020 года в УПЛ поступило обращение от ФК "Олимпик", в котором сообщается о том, что по результатам проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции в двух футболистов донецкого клуба выявлены положительные результаты на наличие коронавирусной инфекции. По результатам рассмотрения указанного вопроса и в соответствии с п. 19 ст. 9 Регламента Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2019/20, Дирекция УПЛ постановила перенести матч "Карпаты" Львов - "Олимпик" Донецк на более поздний срок", - говорится в сообщении УПЛ.

"Карпаты" стали первым клубом чемпионата Украины, у футболистов и сотрудников которого был обнаружен коронавирус. Восемь игроков и пять работников клуба продолжают находиться на самоизоляции. Из-за этого "Карпаты" уже пропустили матчи с "Мариуполем", "Ворсклой" и "Днепром-1".

Вчера по результатам проведенного ПЦР-тестирование СOVID-19 был обнаружен у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" из Первой лиги.