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Андрей Пятов оформил десятое чемпионство. Столько же у Ващука и Срны

Премьер-лига
(1 голосов)

Шовковский - рекордсмен по победам в УПЛ, у Александра 14 чемпионств

Андрей Пятов оформил десятое чемпионство. Столько же у Ващука и Срны
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Голкипер "горняков" Андрей Пятов стал чемпионом Украины в десятый раз в своей карьере. Столько же у бывшего защитника "Шахтера", а ныне второго тренера клуба Дарио Срны и экс-игрока "Динамо" Владислава Ващука.

Рекорд по чемпионским титулам в Украине принадлежит легендарному вратарю динамовцев - Александру Шовковскому.

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В статье: Андрей Пятов Александр Шовковский Дарио Срна Владислав Ващук Шахтер (Донецк)
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:20
СПАСИБО судьям и мариуполю за чемпионство !!!! Без вас никак !!!
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0
-4
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Эйфоретик
20.06.2020 в 21:43
С сэпаратами будет на блок-посте фоткаться?Яннннукович!!!
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