Андрей Пятов оформил десятое чемпионство. Столько же у Ващука и Срны

В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Голкипер "горняков" Андрей Пятов стал чемпионом Украины в десятый раз в своей карьере. Столько же у бывшего защитника "Шахтера", а ныне второго тренера клуба Дарио Срны и экс-игрока "Динамо" Владислава Ващука.

Рекорд по чемпионским титулам в Украине принадлежит легендарному вратарю динамовцев - Александру Шовковскому.