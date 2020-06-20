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Андрей Пятов оформил десятое чемпионство. Столько же у Ващука и Срны
Шовковский - рекордсмен по победам в УПЛ, у Александра 14 чемпионств
В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.
Голкипер "горняков" Андрей Пятов стал чемпионом Украины в десятый раз в своей карьере. Столько же у бывшего защитника "Шахтера", а ныне второго тренера клуба Дарио Срны и экс-игрока "Динамо" Владислава Ващука.
Рекорд по чемпионским титулам в Украине принадлежит легендарному вратарю динамовцев - Александру Шовковскому.
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:20
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20.06.2020 в 21:43
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