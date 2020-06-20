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Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Знаменательный день для Евгения!

Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом УПЛ
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Таким образом, вингер "горняков" Евгений Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом Украины.

В Украине 30-летний игрок также выступал за "Днепр", в составе которого становился серебряным призёром чемпионата Украины в сезоне 2013/14 и бронзовым призёром в кампании 2014/15.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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(1 голосов)
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Комментарии (12)
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 22:44
Этот подающий надежды 30 летний дядька еще круче чем Дентиньо-чемпион ... ))))
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:45
дентиньо - меганап!)))
Ответить
0
-1
Матч Футболович
20.06.2020 в 22:24
Пассажир конечно, еще и ленивый. Но сегодня асист получился)
Ответить
+2
-1
аалекс ( Крым)
20.06.2020 в 22:05
Молодец Жека. Наконец то нашел свой клуб)))
Ответить
0
-3
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:15
Лентяй Коноплянка...Мог бы стать чемпионом Испании или Германии.... А стал ЛИПОВЫМ чемпионом в Украине....Спасибо судьям и мариуполю...
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:31
лиловый, ты бы хоть что-то умное придумал, а то С и М...как малолетка, чесслово
0
-1
avatar
Эйфоретик
20.06.2020 в 21:44
Позорный футболист.Который выбрал сидеть в Кротовске
Ответить
+3
-7
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 21:53
Какаете завистью? ну какайте какайте голубые дрыщи)))
Ответить
+7
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 21:54
Голубой дрыщ - это с твоего семейного альбома?)))
+2
-6
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 21:44
Без Коноплянки Шахтер Киев никогда бы не стал чемпионом:))))
Ответить
+3
-6
avatar
scorpius (Ck)
20.06.2020 в 21:48
100%!!! А то кто бы отдал голевую Тете сегодня и в победном с Зарей осенью??
Ответить
+6
-4
oda1979 (Запорожье)
20.06.2020 в 22:47
Два ассиста за сезон Против таких суперклубов- это конечно мощно
0
0


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