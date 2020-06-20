Премьер-лига
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Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом УПЛ
Знаменательный день для Евгения!
В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.
Таким образом, вингер "горняков" Евгений Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом Украины.
В Украине 30-летний игрок также выступал за "Днепр", в составе которого становился серебряным призёром чемпионата Украины в сезоне 2013/14 и бронзовым призёром в кампании 2014/15.
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Комментарии (12)
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 22:44
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:45
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-1
Матч Футболович
20.06.2020 в 22:24
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аалекс ( Крым)
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Просто Квашин (Харьков)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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Эйфоретик
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aleksandrdre (Краматорск)
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