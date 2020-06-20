Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом УПЛ

В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Таким образом, вингер "горняков" Евгений Коноплянка впервые в карьере стал чемпионом Украины.

В Украине 30-летний игрок также выступал за "Днепр", в составе которого становился серебряным призёром чемпионата Украины в сезоне 2013/14 и бронзовым призёром в кампании 2014/15.