Дентиньо в седьмой раз стал чемпионом Украины

В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Семикратным чемпионом Украины стал полузащитник "горняков" Дентиньо. По этому показателю он опередил Василия Кобина, который выиграл шесть титулов.

В текущем сезоне УПЛ 31-летний Дентиньо принял участие в 11 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.