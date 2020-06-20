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Премьер-лига

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Дентиньо в седьмой раз стал чемпионом Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец обошел по этому показателю Кобина, у которого шесть титулов

Дентиньо в седьмой раз стал чемпионом Украины
Новина українською

В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.

Семикратным чемпионом Украины стал полузащитник "горняков" Дентиньо. По этому показателю он опередил Василия Кобина, который выиграл шесть титулов.

В текущем сезоне УПЛ 31-летний Дентиньо принял участие в 11 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Василий Кобин Дентиньо Шахтер (Донецк)
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Комментарии (9)
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Siren05 (Мариуполь)
20.06.2020 в 22:55
Ого! Самого Кобина обошёл! Однако!
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 22:37
А он ещё в ШД... неожиданно ))) ну поздравляю! За стойкость )))
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 22:39
За усидчивость
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+1
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scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:25
Черт, вот про кого я забыл)
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0
-1
Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:18
СПАСИБО судьям и мариуполю за чемпионство !!!!!
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0
-2
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 22:39
Рассмешил))) скажи "спасибо" ДК, что так отстало ...
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0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 22:02
А хто це?
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+1
-2
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scorpius (Ck)
20.06.2020 в 22:26
Это тот, кто почти не играя в футбол будет рассказывать внукам, что забивал Реалу и великому Динамо!!!
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+2
0
СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 22:01
звучит как анекдот ))
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+4
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