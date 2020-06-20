Премьер-лига
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Дентиньо в седьмой раз стал чемпионом Украины
Бразилец обошел по этому показателю Кобина, у которого шесть титулов
В матче 27-го тура УПЛ донецкий "Шахтер" обыграл "Александрию" 3:2 и оформил досрочное чемпионство.
Семикратным чемпионом Украины стал полузащитник "горняков" Дентиньо. По этому показателю он опередил Василия Кобина, который выиграл шесть титулов.
В текущем сезоне УПЛ 31-летний Дентиньо принял участие в 11 матчах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Комментарии (9)
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Siren05 (Мариуполь)
20.06.2020 в 22:55
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simargl (Чернигов)
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simargl (Чернигов)
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scorpius (Ck)
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Просто Квашин (Харьков)
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Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
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СашаXM (Хмельницкий)
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