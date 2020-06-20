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Сергей Шебек: Арбитр матча Шахтер - Александрия ошибся в двух эпизодах с назначением одиннадцатиметровых

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахтер - Александрия 3:2. Судейский анализ матча

Сергей Шебек: Арбитр матча Шахтер - Александрия ошибся в двух эпизодах с назначением одиннадцатиметровых
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек указал на две ошибки арбитра Игоря Пасхала в чемпионском матче "Шахтера" против "Александрии".

- Сразу скажу, что в двух эпизодах с назначением одиннадцатиметровых Игорь Пасхал ошибся, - взял слово Сергей Александрович. - На 12-й минуте Мораес бежал с защитником "Александрии" параллельным курсом, нападающий "Шахтера" ударился своей ногой о ногу Шендрика, потерял координацию, ритм движения, из-за чего упал. Нарушения правил не было, но момент в динамике непростой для арбитра, поэтому он и принял такое решение, - отметил эксперт.

- Если даже абстрагироваться от того, что судья ошибся с трактовкой эпизода, то пенальти можно было избежать благодаря ассистенту, ведь якобы фол Шендрика против Мораеса состоялся до линии штрафной площадки. Мораес потерял координацию и в падении уже влетел в штрафную. Пасхалу невозможно было это определить, но ассистент Чертоляс мог подсказать.

Сергей Шебек: Арбитр матча Шахтер - Александрия ошибся в двух эпизодах с назначением одиннадцатиметровых - изображение 1

Второе ошибочное решение, по мнению Сергея Шебека, арбитр в поле принял на 51-й минуте, когда назначил пенальти в ворота Андрея Пятова.

- Пошел прострел, мяч попал в пяту Матвиенко, от нее отскочил в ягодицу, а оттуда случайно срикошетил в руку. Это тогда, когда Матвиенко находился в позиции полусидя – он не видел где мяч. Вчера в матче "Ворсклы" со "Львовом" мы однозначно говорили о том, что Труханов справедливо не указал на точку после попадания мяча в руку Полегенько; так сегодняшний эпизод был более простой. Снова убедились, что без VAR наши судьи не умеют хорошо судить, - резюмировал эксперт.

Добавим, что "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3:2 и досрочно добыл звание чемпиона Украины 2019/20.

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В статье: Сергей Шебек Шахтер (Донецк) ФК Александрия Игорь Пасхал
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Комментарии (10)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:44
что с голом марлоса? почему эксперт не разобрал решение судьи? марлос не был вне игры, а мораес не участвовал в эпизоде
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.06.2020 в 22:47
Как это не участвовал? Он активно препятствовал защитнику совершить действие. А это уже на пассивный офсайд. Знать правила Игры- это не ослоумничать здесь на ресурсе.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:55
ты снова попадаешься в свои же сети! он стоял, а не АКТИВНО ПРЕПЯТСТВОВАЛ - разницу понимаешь? лайнсмен до удара марлоса поднял флажок, сигнализируя об офсайде! пересмотри здесь в обзоре игры
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 23:00
лови ответку за "тога": "А это уже на пассивный офсайд" (с) )))))))))
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simargl (Чернигов)
20.06.2020 в 22:41
А Катя бы справилась... )))!!!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:30
мораеса защитник рукой останавливал - об этом почему умалчивают?
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+2
-2
аалекс ( Крым)
20.06.2020 в 22:32
Согласен, но все же до штрафной площади.
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
20.06.2020 в 22:35
допустим! но это кк + опасный штрафной! и что бы они делали вдесятером?
+1
-1
СашаXM (Хмельницкий)
20.06.2020 в 22:17
кто бы сомневался что кротам левые пендали дают ))))) ау )))
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+1
-4
aleksandrdre (Краматорск)
20.06.2020 в 22:19
а в ворота дырявых не ставят настоящие(как в мачте с ЗАРЕЙ)
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+4
-2


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