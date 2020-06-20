Сергей Шебек: Арбитр матча Шахтер - Александрия ошибся в двух эпизодах с назначением одиннадцатиметровых

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек указал на две ошибки арбитра Игоря Пасхала в чемпионском матче "Шахтера" против "Александрии".

- Сразу скажу, что в двух эпизодах с назначением одиннадцатиметровых Игорь Пасхал ошибся, - взял слово Сергей Александрович. - На 12-й минуте Мораес бежал с защитником "Александрии" параллельным курсом, нападающий "Шахтера" ударился своей ногой о ногу Шендрика, потерял координацию, ритм движения, из-за чего упал. Нарушения правил не было, но момент в динамике непростой для арбитра, поэтому он и принял такое решение, - отметил эксперт.

- Если даже абстрагироваться от того, что судья ошибся с трактовкой эпизода, то пенальти можно было избежать благодаря ассистенту, ведь якобы фол Шендрика против Мораеса состоялся до линии штрафной площадки. Мораес потерял координацию и в падении уже влетел в штрафную. Пасхалу невозможно было это определить, но ассистент Чертоляс мог подсказать.

Второе ошибочное решение, по мнению Сергея Шебека, арбитр в поле принял на 51-й минуте, когда назначил пенальти в ворота Андрея Пятова.

- Пошел прострел, мяч попал в пяту Матвиенко, от нее отскочил в ягодицу, а оттуда случайно срикошетил в руку. Это тогда, когда Матвиенко находился в позиции полусидя – он не видел где мяч. Вчера в матче "Ворсклы" со "Львовом" мы однозначно говорили о том, что Труханов справедливо не указал на точку после попадания мяча в руку Полегенько; так сегодняшний эпизод был более простой. Снова убедились, что без VAR наши судьи не умеют хорошо судить, - резюмировал эксперт.

Добавим, что "Шахтер" победил "Александрию" со счетом 3:2 и досрочно добыл звание чемпиона Украины 2019/20.