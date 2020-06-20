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Шахтер - ФК Александрия 3:2. Видеообзор чемпионского матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Дубль Тете принес подопечным Каштру победу

Шахтер - ФК Александрия 3:2. Видеообзор чемпионского матча
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча 27-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Александрией".

Харьков. ОСК "Металлист"
Шахтер - ФК Александрия 3:2
Голы: Тайсон 12 (пен.), Тете 60, Тете 78 - Евгений Банада 48, Максим Третьяков 51 (пен.)
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Тете 57), Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Марлос (Виктор Коваленко 85), Алан Патрик (Давид Хочолава 85), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Евгений Коноплянка 77), Додо
ФК Александрия: Олег Билык, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 80), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Роман Вантух 63), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 46), Артём Ситало (Дмитрий Шастал 46), Павел Пашаев, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин (Алексей Довгий 22), Евгений Банада, Каспарс Дубра
Предупреждения: Додо 45 - Антон Шендрик 12, Павел Пашаев 59, Дмитрий Шастал 64

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 22:38
СПАСИБО судьям и мариуполю за помощь !!! Без вас мы -- ничто !!!!
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+2
-1
agnessy (Черноморск)
20.06.2020 в 22:46
Мариуполь - это который отобрал у Шахтера очков больше, чем Динамо?
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0
-2


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