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Шахтер - ФК Александрия 3:2. Видеообзор чемпионского матча
Дубль Тете принес подопечным Каштру победу
Вашему вниманию видеообзор матча 27-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Александрией".
Харьков. ОСК "Металлист"
Шахтер - ФК Александрия 3:2
Голы: Тайсон 12 (пен.), Тете 60, Тете 78 - Евгений Банада 48, Максим Третьяков 51 (пен.)
Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко (Тете 57), Тайсон, Маркос Антонио, Жуниор Мораес, Марлос (Виктор Коваленко 85), Алан Патрик (Давид Хочолава 85), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Евгений Коноплянка 77), Додо
ФК Александрия: Олег Билык, Кирилл Ковалец (Василий Грицук 80), Максим Третьяков, Денис Мирошниченко (Роман Вантух 63), Валерий Лучкевич (Максим Задерака 46), Артём Ситало (Дмитрий Шастал 46), Павел Пашаев, Антон Шендрик, Дмитрий Гречишкин (Алексей Довгий 22), Евгений Банада, Каспарс Дубра
Предупреждения: Додо 45 - Антон Шендрик 12, Павел Пашаев 59, Дмитрий Шастал 64