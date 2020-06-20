Луиш Каштру: Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру поделился впечатлениями победы над "Александрией" в матче 27-го тура УПЛ и от завоевания "горняками" чемпионства.

"Мы получили титул, проходя через огромные трудности. Мировые события подействовали на нас. Сложно было что-то планировать. Но понимали, что нужно быть готовыми к возобновлению чемпионатов. Футболисты показали себя фантастически.

Когда столько очков отрыва, могут подумать, что это было просто. Но это мы поставили себя на такую позицию. Никто нам ничего не дарил и не давал. Все, что мы заработали – благодаря работе и отдачи всех в клубе.

Мы очень счастливы. А для тренеров главная задача – видеть счастливыми болельщиков и администрацию клуба. Для меня большая радость видеть это счастье вокруг.

Я прошел все португальские дивизионы – от самых низов до "Порту". Но впервые выиграл титул в премьер-лиге. Добился этого спустя 23 года. Впервые у меня в руках была команда, которая готова стать чемпионом. "Шахтер" дал нам все условия. Это был сложный путь.

Мы – семья. Это чувствуется каждый день. У нас есть проблемы, как и в других семьях. Но мы их разрешаем с максимальным уважением друг к другу. Взаимоуважение заставляет нас даже в сложные моменты идти вперед и добиваться целей", – рассказал Луиш Каштру.