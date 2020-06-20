Шаран: Рад поздравить Каштру с дебютным чемпионством в УПЛ. Хотелось бы, чтобы и не с последним

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире программы "Тур Online" на телеканале "Футбол 1" поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 27-го тура УПЛ.

"Поздравляю "Шахтер" с чемпионством. Рад первым поздравить Каштру с дебютным чемпионством в Украине. Хотелось бы, чтобы и не с последним.

Игра получилась тяжелая для "Шахтера", ведь мы серьезно настраивались и готовились. У нас нет такого мастерства, как у игроков "Шахтера", мы это компенсируем физическими кондициями, но сейчас и их нет по понятным причинам. Пытались играть позиционно, глубоко и надеялись на контратаки.

Во втором тайме переломили ход матча, забили 2 гола, удивили "Шахтер" и еще одного человека. Не думаю, что надо говорить кого. Таким команда, как "Шахтер" не надо помогать. Они и так самые сильные в нашей лиге. Первый пенальти в наши ворота – смешно. На повторах все видно – Мораес картинно упал, молодец. Совсем ненужный гол, но он не сломил нас. Был уверен, что нас не сломят. Знаю ребят не первый год, у них есть характер", – рассказал Шаран.