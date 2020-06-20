  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шаран: Рад поздравить Каштру с дебютным чемпионством в УПЛ. Хотелось бы, чтобы и не с последним
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шаран: Рад поздравить Каштру с дебютным чемпионством в УПЛ. Хотелось бы, чтобы и не с последним

Премьер-лига
(2 голосов)

Наставник "Александрии" прокомментировал поражение от "горняков"

Шаран: Рад поздравить Каштру с дебютным чемпионством в УПЛ. Хотелось бы, чтобы и не с последним
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире программы "Тур Online" на телеканале "Футбол 1" поделился мыслями после поражения от донецкого "Шахтера" в матче 27-го тура УПЛ.

"Поздравляю "Шахтер" с чемпионством. Рад первым поздравить Каштру с дебютным чемпионством в Украине. Хотелось бы, чтобы и не с последним.

Игра получилась тяжелая для "Шахтера", ведь мы серьезно настраивались и готовились. У нас нет такого мастерства, как у игроков "Шахтера", мы это компенсируем физическими кондициями, но сейчас и их нет по понятным причинам. Пытались играть позиционно, глубоко и надеялись на контратаки.

Во втором тайме переломили ход матча, забили 2 гола, удивили "Шахтер" и еще одного человека. Не думаю, что надо говорить кого. Таким команда, как "Шахтер" не надо помогать. Они и так самые сильные в нашей лиге. Первый пенальти в наши ворота – смешно. На повторах все видно – Мораес картинно упал, молодец. Совсем ненужный гол, но он не сломил нас. Был уверен, что нас не сломят. Знаю ребят не первый год, у них есть характер", – рассказал Шаран.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Шаран Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ Луиш Каштру
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Тур Online"
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
21.06.2020 в 01:22
Достойный комментарий достойного тренера: несмотря на поражение, поздравил соперника с чемпионством, хотя справедливо отметил неоднозначное судейство И. Пасхала. Желаю Александрии успехов в следующих играх - еще не все потеряно.
Ответить
0
0
Просто Квашин (Харьков)
21.06.2020 в 01:10
Спасибо судьям и мариуполю за помощь !!! Без вас мы никто !!!
Ответить
0
-1
Карбид (Ник)
21.06.2020 в 00:30
Золото, золото, золото.Славься, родной Шахтер!!!!
Ответить
+1
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
21.06.2020 в 00:46
Всё дрочишь?
Ответить
+3
-1
adidas77 (Cумы)
21.06.2020 в 00:17
В смысле,не с последним?Он сам понял. что сказал?Какой стыд....
Ответить
+1
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
20.06.2020 в 23:55
Богданыч, да ну нах
Ответить
+1
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...