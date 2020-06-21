Герой футбольного дня. Тете

13-е чемпионство "Шахтера" - главное событие уик-энда в отечественном футболе. И хотя это чистая формальность, ведь борьбы за титул в этом сезоне как таковой и не было, мы не имеем права не отметить героя "золотого" матча.

Зря, что ли, "Александрия" старалась? Кто бы мог подумать, что после ужасных первых 30 минут подопечные Владимира Шарана найдут в себе силы и создадут 4-5 реально голевых моментов, из которых 2 реализуют. Такой поворот шокировал даже игроков "Шахтера", которые, по ощущениям, открыли шампанское уже в перерыве.

Несерьезное отношение непременно сыграло бы с "Горняками" в злую шутку, если бы не два фактора. Во-первых, разница в классе - она настолько огромна, что "Шахтер" забивает 3-4 гола "типа" конкурентам даже не переходя на бег. Ну а во-вторых, выход на замену Тете.

20-летний бразилец, который неделю назад женился на украинке, отметил это событие дублем, замкнув две подачи с левого фланга - сперва ногой, а потом головой. В обоих случаях вратарь, вероятно, мог сыграть получше, но это так, мелочи. Важнее другое: титул "Шахтеру" - пусть и чисто формально - принес легионер нового поколения.

Тайсон, Марлос, Мораес, Исмаили - несомненные топы для УПЛ и все еще конкурентоспособны в Европе, но им уже за 30, они стареют, а замены у "Шахтера" последние годы не было. Поколение, которому сейчас 25-28 лет, не захотело оставаться в УПЛ после того, как она резко обеднела, и рвануло в Европу - Фред сейчас в "МЮ", Факундо Феррейра - в "Эспаньоле", Бернард - в "Эвертоне". Из-за этого возникла странная ситуация: в заявке "Шахтера" за редким исключением остались те, кому за 30, и те, кому около 20.

Подобные истории опасны для клубов, стремящихся побеждать в каждом сезоне, поэтому прогресс молодежи стал для "Горняков" первейшей задачей. И Луиш Каштру пусть и не на 12 баллов, но на "десяточку" с ней справляется.

Ранее в этом сезоне 21-летний Додо выиграл конкуренцию на фланге и несколько раз удивил в ЛЧ; 20-летний Маркос Антонио отлично подменил Степаненко на поле "Вольфсбурга" и даже забил гол; 21-летний Фернандо неплохо выглядит на новой для себя позиции центрфорварда; ну и вишенка на торте: чемпионский дубль Тете - вероятно, самого одаренного из новой плеяды донецких бразильцев.

Не факт, конечно, что готовящаяся смена поколений пройдет вообще без сбоев - такое случается редко, но последние успехи юных бразильцев обнадеживают. С этой молодежью у "Шахтера" определенно есть будущее.