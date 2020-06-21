Коноплянка: Я вернулся в первую очередь для того, чтобы выиграть УПЛ

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мнением о завоевании чемпионства УПЛ.

"На самом деле, я для этого сюда и вернулся в первую очередь, чтобы выиграть УПЛ. Я отсюда начал делать первые шаги, приятно достичь такого результата.

Мы были в полушаге от чемпионства с "Днепром", когда боролись с "Шахтером" в сезоне 2013/2014, но немножко не хватило. Не буду говорить, чего не хватило. Скажем, удачи и немного опыта. Тогда было обидно, все было в наших руках.

Потом, когда я уже уехал, то я это немного подзабыл. Но все равно оставил место для этого титула. Я отсюда родом, не выиграть ничего – это немного неправильно. Рад, что получилось за 5 туров до конца стать чемпионами. Это приятно", – сказал Коноплянка "Футбол NEWS".