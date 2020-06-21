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Коноплянка: Я вернулся в первую очередь для того, чтобы выиграть УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Вчера Евгений получил свою первую чемпионскую медаль

Коноплянка: Я вернулся в первую очередь для того, чтобы выиграть УПЛ
Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка поделился мнением о завоевании чемпионства УПЛ.

"На самом деле, я для этого сюда и вернулся в первую очередь, чтобы выиграть УПЛ. Я отсюда начал делать первые шаги, приятно достичь такого результата.

Мы были в полушаге от чемпионства с "Днепром", когда боролись с "Шахтером" в сезоне 2013/2014, но немножко не хватило. Не буду говорить, чего не хватило. Скажем, удачи и немного опыта. Тогда было обидно, все было в наших руках.

Потом, когда я уже уехал, то я это немного подзабыл. Но все равно оставил место для этого титула. Я отсюда родом, не выиграть ничего – это немного неправильно. Рад, что получилось за 5 туров до конца стать чемпионами. Это приятно", – сказал Коноплянка "Футбол NEWS".

В этом сезоне на счету Коноплянки 3 гола и две результативные передачи в 18 матчах за "горняков" в УПЛ.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2020 в 15:03
Краще би грав у 2й чи 3й Бундеслізі...
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myakovs (одесса)
21.06.2020 в 14:57
да нет ты чттто без тебя конечно же шахтер нне выиграл бы
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0
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Просто Квашин (Харьков)
21.06.2020 в 14:20
Что ты несешь... Из-за лени не смог закрепиться в Севилье и Шальке...При природном таланте...Но лень оказалась сильнее...
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+2
0
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Инспектор ( )
21.06.2020 в 12:59
Женя, ты не вернулся. Тебя просто выгнали
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+4
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