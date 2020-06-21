Цитаишвили: Войду в топ-20 премии Golden Boy, но дальше никак

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от попадания в список 100 номинантов на премию Golden Boy 2020.

"Узнал о номинации из интернета. Потом в "Динамо" сказали, пацаны начали травить. Тогда понял, что это правда. Приятно, что твой труд оценивается, попасть в сотню, это стимул, чтобы дальше играть и продолжать расти. Пацаны говорят Golden Boy, ходят, рассказывают постоянно.

Я думаю, что попал в номинацию за чемпионат мира, когда гол забил. Конкуренция серьезная, игроки выступают на высшем уровне. Выиграть невозможно. Если я выиграю – это будет несправедливо по отношению к этим игрокам. Приятно, что попал. Будем расти.

Среди номинантов есть пацаны моего уровня из загребского "Динамо", которые тоже не так много сыграли. Думаю, что в двадцатку попаду точно. Из конкурентов один раз играл с Санчо, с Фоденом. Мы даже общались после матча. Потом смотришь, а они уже по 100 матчей сыграли. ДУмаешь, что только общался с ними год назад. Может, против Холанда. Вроде, играли против его сборной, когда я за 2000 год еще ездил. Помню, что он был, но вообще не выделялся, я его не запомнил.

Я бы проголосовал за Санчо. Холанд – не сказал бы, что что-то такое. Так что Санчо, Фати", – цитирует Цитаишвили ua-tribuna.