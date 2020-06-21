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Андрей Павелко: Очень важно, что победитель УПЛ определился по спортивному принципу

Премьер-лига
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Президент УАФ поздравил "Шахтер" с победой в чемпионате Украины

Андрей Павелко: Очень важно, что победитель УПЛ определился по спортивному принципу
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал чемпионство донецкого "Шахтера".

"Поздравляю преданных болельщиков, команду, тренерский штаб и руководство клуба "Шахтер" с 13-м чемпионским титулом. Очень важно, что несмотря на все препятствия, удалось продолжить турнир и его победитель определился по спортивному принципу.

Искренне желаю "Шахтеру" успешного продолжения выступлений в Лиге Европы сезона 2019/20, желаю достойно представить Украину в Лиге чемпионов в следующем сезоне, новых побед и титулов, скорейшего возвращения на родную "Донбасс Арену", – рассказал Андрей Павелко.

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В статье: Андрей Павелко Шахтер (Донецк) УПЛ УАФ
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