Андрей Павелко: Очень важно, что победитель УПЛ определился по спортивному принципу

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал чемпионство донецкого "Шахтера".

"Поздравляю преданных болельщиков, команду, тренерский штаб и руководство клуба "Шахтер" с 13-м чемпионским титулом. Очень важно, что несмотря на все препятствия, удалось продолжить турнир и его победитель определился по спортивному принципу.

Искренне желаю "Шахтеру" успешного продолжения выступлений в Лиге Европы сезона 2019/20, желаю достойно представить Украину в Лиге чемпионов в следующем сезоне, новых побед и титулов, скорейшего возвращения на родную "Донбасс Арену", – рассказал Андрей Павелко.